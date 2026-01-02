Social

A doua dronă dispărută de la Compania „Teleradio-Moldova”

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 2 ianuarie 2026
78 1 minut pentru citire
foto simbol

Postul public de televiziune s-a confruntat, în noaptea de Revelion, cu o problemă tehnică ce putea afecta transmisiunea în direct din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Drona pe care echipa de la Moldova 1 o folosea pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din PMAN a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai putut fi recuperată, deși au fost alertate instituțiile responsabile, scrie.

Este regretabil, de-a dreptul regretabil că, în seara de Revelion, la puțin timp după ce am început transmisiunea în direct din PMAN, persoane neidentificate, necunoscute, au obținut control asupra dronei pe care a folosit-o furnizorul public pentru transmisiunea din Piață. Aceasta a dispărut, inclusiv de pe radare, pentru că geolocația acesteia nu mai este accesibilă. Au fost alertate forțele de ordine în această privință. Furnizorul public a folosit ulterior o dronă pe care a avut-o de rezervă. Ne așteptăm ca poliția să-și facă treaba și să-i identifice pe făptași”, a declarat directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova”, responsabil de televiziune, Andrei Zapșa.

Acesta este al doilea caz din ultima jumătate de an când dispare o dronă a Companiei „Teleradio-Moldova”.

„Nu este un caz singular. Este a doua dronă din ultimul an care a fost înstrăinată într-o asemenea manieră. Rămâne să contactăm și furnizorul acestor echipamente pentru ca să înțelegem ce măsuri ar fi de luat, ca să evităm asemenea situații în viitor”, a adăugat Andrei Zapșa.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 2 ianuarie 2026
78 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Peste doua ore au fost necesare pentru lichidarea incendiului de la Vadul lui Vodă

2 ianuarie 2026

Drochia, Cantemir, Ialoveni – raioane în care Revelionul a fost fierbinte pentru pompieri

2 ianuarie 2026

Evitarea incidentelor pe apă în timpul formării și menținerii gheții în perioada rece 2025-2026

1 ianuarie 2026

Izbiștenii vor avea un orar nou, de sărbători, la transportul public

31 decembrie 2025
Back to top button