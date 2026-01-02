A doua dronă dispărută de la Compania „Teleradio-Moldova”

Postul public de televiziune s-a confruntat, în noaptea de Revelion, cu o problemă tehnică ce putea afecta transmisiunea în direct din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Drona pe care echipa de la Moldova 1 o folosea pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din PMAN a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai putut fi recuperată, deși au fost alertate instituțiile responsabile, scrie.

„Este regretabil, de-a dreptul regretabil că, în seara de Revelion, la puțin timp după ce am început transmisiunea în direct din PMAN, persoane neidentificate, necunoscute, au obținut control asupra dronei pe care a folosit-o furnizorul public pentru transmisiunea din Piață. Aceasta a dispărut, inclusiv de pe radare, pentru că geolocația acesteia nu mai este accesibilă. Au fost alertate forțele de ordine în această privință. Furnizorul public a folosit ulterior o dronă pe care a avut-o de rezervă. Ne așteptăm ca poliția să-și facă treaba și să-i identifice pe făptași”, a declarat directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova”, responsabil de televiziune, Andrei Zapșa.

Acesta este al doilea caz din ultima jumătate de an când dispare o dronă a Companiei „Teleradio-Moldova”.

„Nu este un caz singular. Este a doua dronă din ultimul an care a fost înstrăinată într-o asemenea manieră. Rămâne să contactăm și furnizorul acestor echipamente pentru ca să înțelegem ce măsuri ar fi de luat, ca să evităm asemenea situații în viitor”, a adăugat Andrei Zapșa.