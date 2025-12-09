A băgat benzină în sobă și a provocat o deflagrație

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență comunică despre o explozie ce s-a produs în raionul Șoldănești.

Incidentul a fost raportat la 7 decembrie în satul Curătura. Proprietarul unei case a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă.

Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în interiorul locuinței în momentul în care bărbatul în vârstă de 46 de ani a turnat benzină în sobă pentru a aprinde focul. În urma exploziei, acesta a suferit arsuri de gradul II la membrele superioare și coapse. Victima a fost preluată de echipajul medical și transportată la spitalul raional, starea acesteia fiind calificată ca medie–stabilă. Incendiu în locuință nu s-a produs.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că cel mai probabil cauza de producere a incidentului este nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobei.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația despre importanța respectării regulilor de siguranță și antiincendiare. Specialiștii avertizează că utilizarea lichidelor ușor inflamabile, precum benzina, petrolul sau gazul lampant, pentru aprinderea focului în sobă este strict interzisă, întrucât poate provoca incendii sau explozii cu consecințe grave asupra sănătății și vieții.

Potrivit IGSU, de la începutul anului 2025 au fost înregistrate 246 de incendii produse în urma utilizării sobelor. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 21 de situații de risc.