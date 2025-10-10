A ales să-și distrugă mașina, pentru a împiedica confiscarea în contul pensiei de întreținere a copiilor

Un bărbat din raionul Criuleni a decis că mai bine își distruge propria mașină, decât să-i fie confiscată pentru neplata pensiei de întreținere a copiilor săi. Incidentul a avut loc pe 9 octombrie 2025 și a fost confirmat de autoritățile locale.

Elena Băetrău, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Criuleni, a confirmat că cazul este în curs de investigare și urmează să se stabilească toate circumstanțele.

Potrivit informațiilor disponibile, proprietarul automobilului avea o datorie de peste 100.000 de lei pentru neplata pensiei alimentare destinate întreținerii copiilor. În fața executorului judecătoresc, bărbatul a ales să-și distrugă vehiculul, probabil pentru a împiedica confiscarea acestuia.

Executorul judecătoresc, Lilia Scorici, solicitată de „Est-Curier” ne-a spus că deși nu ea administrează acest dosar, neachitarea pensiei de întreținere a copiilor denotă o carență educațională severă: „Cel mai des bărbații nu vor să achite pensia de întreținere, considerând că astfel pedepsesc mama copilului. Din peste 600 de dosare pe care le gestionez doar 10 la sută – achită benevol. Restul sunt impuși prin aplicarea acțiunilor de executare silită, dar majoritatea opun rezistență, inclusiv recurg la agresiune verbală și fizică. E o situație strigătoare la cer, căci lipsind copilul de 800 lei, 1000 lei sau 2500 lei cât constituie unele pensii de întreținere, îl lipsești conștient de posibilitatea de a se dezvolta, de a frecventa o secție, a avea chiar o gustare mai bună. Când vorbim de eschivare nu ne referim la persoane vulnerabile financiar, bolnave, ci la salariați, oameni înstăriți, cu funcții mari… E nevoie de o educație în care fiecare partener să-și cunoască și asume responsabilitățile față de copii, care nu trebuie să sufere din cauza ostilității apărute între adulții din familie”

Deși în Republica Moldova nu există date exacte despre suma totală restantă, estimările sugerează că tații care nu achită pensia de întreținere pentru copii au acumulat datorii de aproximativ un miliard de lei.

