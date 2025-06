88,78% de elevi au promovat examenele de absolvire a treptei gimnaziale, mai puțini decât în 2024

Ministerul Educației și Cercetării anunță că astăzi, 24 iunie, au fost afișate rezultatele preliminare ale examenelor naționale de absolvire a gimnaziului în cele 1.017 instituții de învățământ din întreaga țară.

La sesiunea de examene au fost admiși peste 32.000 de candidați. La Istoria românilor și universală au fost scrise 29.213 de teste, la Matematică – 29.501 de teste, la Limba și literatura română – 23.834 de teste, la Limba și literatura rusă – 5.463 de teste și la Limba și literatura română alolingvi – 5.521 de teste. Pentru prima dată, toate examenele de absolvire a gimnaziului au fost monitorizate, în acest proces fiind antrenate peste 1000 de persoane care s-au deplasat în toate instituțiile de învățământ din țară.

În actuala sesiune de examen, candidații au scris un număr total de 93.523 de teste. Acestea au fost verificate de cele cinci Comisii Republicane de Evaluare, care întrunesc circa 300 de profesori evaluatori.

Ministrul Dan Perciun, la conferința de presă în care a prezentat rezultatele, a menționat:

”Ne-am dorit un examen corect și integru, la nivelul întregii țări, astfel încât rezultatele să reflecte cu adevărat cunoștințele elevilor. Putem spune că nivelul de integritate a fost, în mare parte, atins — vedem o apropiere a rezultatelor de cele pe care le anticipam, pe baza experienței de anul trecut și a performanțelor de la testele PISA. Imaginea este, anul acesta, mai clară decât în anii precedenți. Totuși, este evident că mai avem încă de lucru în ceea ce privește asigurarea deplină a integrității”.

„Am inițiat un amplu proces de reorganizare a modalității de desfășurare a examenelor de clasa a IX-a, având ferma convingere că integritatea nu se negociază. Am extins campania „Fii onest. Nu copia!” la nivel de țară și am delegat peste 1000 de observatori în toate instituțiile de învățământ din țară. Am organizat un program remedial prin care am oferit asistență pentru pregătirea de examenul la matematică pentru circa 6000 de elevi și am oferit ajutor prin inițiativa „Matematica de la egal la egal”. Ne-am dorit să avem un examen corect, responsabil și onest”, a spus Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare.

Rata de promovare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului în sesiunea de bază, până la desfășurarea contestațiilor, este de 88,78%, comparativ cu 94,90% în sesiunea 2024.

Din numărul total de note la toate probele de examen, 7,7% sunt note de 9 sau de 10, 17,6% sunt note de 8; 44,2% sunt note de 6 sau de 7; 19,7% sunt note de 5 și 10,8% sunt note de 4, 3, 2 sau 1.

Cea mai mare notă medie – 6,51, este la Istoria românilor și universală și cea mai mică notă medie de 5,90 este la și Limba și literatura română alolingvi.

La această etapă rata de promovare la Istoria românilor și universală este de 95%, la Matematică este de 77,8%, la Limba și literatura română este de 95,8%, la Limba și literatura rusă este de 96,5% și la Limba și literatura română pentru alolingvi este de 82,7%.

Totodată, în sesiunea curentă 114 candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă, dintre care: 12 – la Istoria românilor și universală, 65 – la Matematică, 3 – la Limba și literatura română și 34 – la Limba și literatura română pentru alolingvi.

Pe parcursul zilei de astăzi, 24 iunie, candidații își pot vedea online testele verificate accesând adresa https://o9est.md. Datele de acces la platformă sunt individuale, iar instrucțiunile de acces au fost transmise fiecărui elev prin intermediul instituțiilor de învățământ în care și-au făcut studiile.

Până la ora 18:00 a zilei curente, candidații care nu sunt de acord cu rezultatele evaluării pot depune cerere de examinare a contestației la instituția de învățământ în care și-au făcut studiile. Contestațiile vor fi examinate în perioada 25 iunie-1 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate la data de 2 iulie 2025.

Sesiunea suplimentară pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului va fi organizată în perioada 08-11 iulie 2025.

Sursa: comunicate/mec.gov.md