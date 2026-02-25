8,6 km de drum din raioanele Criuleni și Dubăsari, incluse în planul de raparații pentru 2026 (doc)

a decis, la 25 februarie, alocarea pentru fondul rutier a sumei de 1.821.223,0 mii lei, mijloace financiare destinate pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale cu o lungime totală de 5993 km și a construcțiilor inginerești ale acestora. Prioritare au fost declarate acțiunile referitoare la mentenanța condițiilor de circulație din punct de vedere a stării părții carosabile și siguranței la trafic, fiind stabilite și incluse în program sectoarele de drum care necesită lucrări de întreținere periodică. Guvernulalocarea pentru fondul rutier a sumei de 1.821.223,0 mii lei, mijloace financiare destinate pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale cu o lungime totală de 5993 km și a construcțiilor inginerești ale acestora. Prioritare au fost declarate acțiunile referitoare la mentenanța condițiilor de circulație din punct de vedere a stării părții carosabile și siguranței la trafic, fiind stabilite și incluse în program sectoarele de drum care necesită lucrări de întreținere periodică.

Conform notei de fundamentare la proiectul Hotărârii votate de Guvern, în program este reflectat costul total necesar al acțiunilor (lucrărilor) de întreținere și reparație a drumurilor naționale pentru anul 2026.

Mijloacele fondului rutier în sumă de 1 miliard 821 milioane 223 mii lei au fost distribuite pe următoarele capitole de cheltuieli: întreținerea drumurilor publice naționale, întreținerea curentă pe timp de vară cu lucrări de întreținerea curentă a îmbrăcămintei asfaltice, din beton de ciment, din pământ, lucrărilor de artă/podurilor și podețelor pe toată rețea de drumuri naționale cu lungimea de 5 993; întreținerea pe timp de iarnă cu lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului, asigurarea cu material antiderapant, procurare de utilaje și mecanisme; lucrări de reparație la drumuri și podețe, semne rutiere și marcaje, etc.

La capitolul „Reparația îmbrăcăminților rutiere” (conform anexei nr.1) în scopul realizării lucrărilor de reparații a drumurilor Regionale, cu indicele „G”, sunt planificate mijloace financiare în sumă de 423 944,18 mii lei, dintre care pentru finalizarea lucrărilor contractate în anii 2024 – 2025 – 54 601,82 mii lei.

Pentru anul 2026 la realizarea lucrărilor de reparații a drumurilor Regionale, cu indicele „G” sunt planificate mijloace financiare în volum de 369 342,36 mii lei.

Din „plăcinta” bugetară, în anexa care include drumurile cu indicele G (regionale), care traversează raioanele Criuleni și Dubăsari (în total, 8,6 km pentru ambele raioane), sunt incluse alocări financiare pentru reparația selectivă a unor sectoare cu o lungime de 4,5 km de pe drumul Brănești-Criuleni (G 72) care traversează satele Mașcăuți, Bălășești, Răculești, și unor sectoare de pe drumul G 68 între Vîșcăuți și Oxentea (1,3 km) , G 69 care leagă Ustia de Răculești, lungimea sectorului de 2,8 km. Sumele care urmează a fi valorificate în 2026 sunt incluse în tabelele de mai jos: