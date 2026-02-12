73 de școli ar urma să fie reorganizate, dar nici o localitate nu va rămâne fără instituții de învățământ

Ministrul Educației, Dan Perciun, timp de trei ore a prezentat joi, 12 februarie 2026, în Parlament proiectul de lege de modificare a Codului Educației. Conform criteriilor propuse, ar urma să fie reorganizate 73 de școli, dintre care 10 ar urma să fie transformate în grădinițe, 43 în școli primare, iar 17 în școli primare-grădinițe.

Numărul total de școli vizate reprezintă aproximativ 6% din totalul instituțiilor publice școlare din țară. În total, de această măsură vor fi vizați 1.200–1.300 de copii, ceea ce reprezintă doar 0,5% din numărul total de elevi.

Modificările sunt propuse luînd în calcul situația demografică și în speranța că va crește calitatea învățământului. În perioada 2000-2012 numărul copiilor a scăzut de la 631 mii la 396 mii, vârsta medie a profesorilor se apropie de vârsta de pensionare, iar întreținerea și dotarea instituțiilor necesită bani mulți. În prezent, aproape 91 de școli au sub 50 de elevi, iar 247 au mai puțin de 90 de elevi, ceea ce limitează accesul la infrastructură modernă și activități educaționale diverse. Rezultatele elevilor arată diferențe semnificative: în 2025, nota medie la examene în școlile cu mai puțin de 30 de elevi a fost 5,77, comparativ cu peste 7,1 în școlile mari.

Ministrul a explicat clar că în urma modificărilor:

În fiecare localitate va fi cel puțin o instituție de învățământ. În cazul în care un gimnaziu are mai puțin de 35 copii, se transformă în școală primară. Școala primară care are mai puțin de 30 copii, se comasează cu grădinița, și se transformă în școală-grădiniță. Copiilor care vor, sau trebuie să meargă într-o școală din altă localitate, li se va achita lunar 1000 lei și li se va garanta transport gratuit. Copii vor merge în instituții dotate, cu profesori calificați, suficienți la toate disciplinele, unde se pot face studii de calitate. Banii economisiți de la întreținerea a două instituții și a salariilor funcțiilor de conducere, vor rămâne în instituție pentru dotării și creșteri salariale pentru cadrele didactice. Tot corpul didactic urmează să fie reîncadrat, iar în cazul reîncadrării în alt raion, se va achta suma de 300-350 mii lei.

-Fiecare elev, indiferent de locul în care trăiește, trebuie să beneficieze de educație de calitate. Din păcate, aceasta nu este încă o realitate. Astăzi, șansele tale de a accesa o școală bună depind de locul în care te-ai născut. Această situație perpetuează inegalitățile specifice societății noastre. Cred că atât cei de stânga, cât și cei de dreapta pot împărtăși un obiectiv comun: să facem tot posibilul ca să nu conteze familia din care vii și locul în care te-ai născut, pentru șansa de a-ți realiza pe deplin potențialul – a declarat Dan Perciun.

Reforma rețelei școlare va fi implementată în baza unor principii care pun accentul pe calitate, reinvestirea resurselor în educație, menținerea școlilor primare în localități, asigurarea transportului școlar gratuit și sprijin financiar pentru părinți, precum și pe suport profesional pentru cadrele didactice și respectarea drepturilor minorităților.

Opoziția a criticat inițiativa și a avertizat asupra riscului de depopulare a satelor.

– Accentul acestei reforme este pus pe calitate, nu pe economii. Ne va costa mai mult să achiziționăm autobuze, să realizăm investiții în infrastructură, să acordăm câte 1.000 de lei lunar copiilor care vor fi transportați și să susținem cadrele didactice care, eventual, vor trebui reîncadrate. Reforma va implica costuri mai mari, iar orice economii vor fi reinvestite în sistem, în infrastructură, în dotări și salarii -, a subliniat ministrul Dan Perciun.

Ministrul a precizat că deciziile de reorganizare se vor lua de consiliile raionale, iar administrația din regiuni trebuie să respecte „criteriile minime stabilite de lege”. Dacă autoritățile raionale nu vor reorganiza școlile, ar putea intervenit chiar și Centrul Național Anticorupție (CNA).