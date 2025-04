720 000 de gospodării au primit compensații la căldură din ajutorul european

Oficial sezonul rece, care a durat din noiembrie 2024 până în martie 2025 s-a încheiat. Plățile pentru compensații pentru luna martie ajung în conturile a aproximativ 720 000 de gospodării, în care locuiesc aproximativ 1 579 000 persoane. Beneficiarii de compensații în funcție de sursa principală de încălzire:

Combustibili solizi – 339 767 familii

Gaz – 216 288 familii

Energie Termică – 127 332 familii

Electricitate – 36 397 familii

Pentru luna martie, valoarea medie a compensației a fost de 805 lei. Pentru cei mai vulnerabili cetățeni și familii, compensația a fost de 1400 și 1200 lei. Pentru ultimele 5 luni, în perioada noiembrie 2024 – martie 2025, compensația medie de care a beneficiat o familie în cadrul programului de suport a fost de 772 lei. Pentru luna martie, Guvernul a utilizat un buget de 578 milioane de lei pentru a achita aceste compensații sub formă monetară pentru încălzire.

În total, bugetul pentru acest sezon rece noiembrie 2024 – martie 2025 este de 2 miliarde 690 milioane de lei. Contribuția partenerilor din țările membre ale Uniunii Europene: Germania, Suedia, Norvegia, Italia, Danemarca, Cehia, Letonia, Estonia și Slovacia a fost de 1 miliard 150 milioane de lei.



„În spatele acestui program a fost o echipă tehnică extraordinară, atât de la minister, cât și din prima linie. În primele 3 săptămâni ale lunii noiembrie, în special asistenții sociali din întreaga țară, din Chișinău, Găgăuzia, fiecare municipiu, raion și comunitate, au ajutat peste 400.000 familii să se înregistreze în sistem. Este un program masiv, dar noi am reușit să-l implementăm cu bine. Am reușit să facem un program transparent, simplu și un program integru pentru cetățeni. Un program din care învățăm lecții foarte valoroase pentru a transfera modul în care oferim și livrăm servicii și programe pentru cetățenii noștri”, a menționat Alexei Buzu, Ministrul Muncii și Protecției Sociale.

De la începutul sezonului, din noiembrie 2024 și până în martie 2025, Linia Verde dedicată programului de compensații a reușit să răspundă la peste 136.000 de apeluri telefonice; peste 31.000 de mesaje electronice și Ministerul a primit în audiență peste 1300 de cetățeni, care au solicitat clarificări.

În continuare, Guvernul, cu sprijinul generos din partea Uniunii Europene va oferi compensații universale tuturor familiilor din Republica Moldova pentru a acoperi creșterile de tarif la consumul de electricitate. Guvernul va acoperi această creștere de tarif pentru primii 110 kW consumați de către fiecare familie. Vor fi acoperite costurile în perioada februarie 2025 – decembrie 2025.

„Aș vrea să închei prin a mulțumi cetățenilor Republicii Moldova pentru solidaritate, înțelegere și pentru faptul că au consumat energia într-un mod cât mai eficient posibil. Noi în luna martie am demarat un sondaj de opinie publică, am vrut să vedem și opinia largă a cetățenilor cu privire la programul de compensații. Ne bucurăm mult că, și în acest an, aproximativ 66% din cetățeni au o viziune și opinie pozitivă față de acest program. Pentru noi este o apreciere destul de înaltă, ne motivează să îmbunătățim în continuare programul. Am fost aproape de cetățeni în această iarnă și în continuare Guvernul va fi aproape prin a acoperi aceste creșteri de tarif. Vom fi aproape de mediul de afaceri și autoritățile publice locale. Angajamentele pe care le-a luat Guvernul în acest domeniu le-a realizat, și în continuare, vom munci pentru acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Moldova poate!”, a mai adăugat Ministrul Buzu.