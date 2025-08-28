7, 5 mii de persoane din Republica Moldova nu pot citi și scrie

Rata de alfabetizare a populației la recensământul din 2024 a constituit 99,6% din totalul populației cu vârsta de 10 ani și peste care este în creștere cu 0,1 p.p. față de recensământul din 2014.

Raportat la structura pe grupe de vârstă, cea mai mică proporție a populației alfabetizate (de 99,1%) este în grupa de vârstă de 80 ani și peste, pentru care a fost înregistrată, respectiv, și cea mai mare proporție a persoanelor analfabete de (0,9%) (Figura 7).

Figura 7. Rata de alfabetizare a populației în vârstă de 10 ani și peste, pe grupe de vârstă şi medii de reședință,

la recensământul din 2024, %

Populația care a declarat că nu poate citi sau scrie (analfabetă), la recensământul din 2024, este de 7,5 mii persoane sau 0,4% din populația de 10 ani și peste.

Raportat la mediul de reședință, 63,7% din populația analfabetă era în mediul rural, iar raportat la structura pe sexe, 50,6% din persoanele care nu pot citi sau scrie au fost de sex feminin (Tabelul 4.14 din Anexă).

Numărul și ponderea populației analfabete a descrescut comparativ cu recensămintele anterioare, de la 1,1% în 2004, 0,5% în 2014 – la 0,4% în 2024.

Conform rezultatelor finale ale RPL 2024, în comparație cu recensământul din 2014: