66 de milioane lei din bugetul CEC pentru 2026 sunt destinați finanțării partidelor politice

Bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2026 depășește 151 de milioane de lei.

Documentul, aprobat la 17 decembrie, 2025, prevede resurse pentru activitatea curentă a CEC, organizarea alegerilor locale noi, finanțarea partidelor și implementarea parțială a votului prin corespondență. .

Cea mai mare alocare, de peste 66 de milioane, este destinată finanțării partidelor politice, care au câștigat algerile locale, parlamentare.

Pentru funcționarea Comisiei sunt prevăzute peste 48 de milioane de lei, iar pentru activitatea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea – puțin peste 15 milioane.

Centrul de instruire continuă în domeniul electoral are un buget de 5 milioane de lei.

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din anul viitor sunt planificate cheltuieli de peste 13 milioane de le

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a precizat că suma acoperă scrutinele deja stabilite în câteva localități. Chiar dacă în anexă se indică că sunt prevăzute cheltuieli pentru primăvara și toamna anului 2026, vicepreședintele Comisiei a punctat că nu se știe dacă CEC va organiza toamna alegeri locale noi.

Totodată el a atras atenția că nu sunt preconizate cheltuieli pentru eventuale alegeri în Găgăuzia, transmite IPN.

Bugetul include și 400 de mii de lei pentru implementarea parțială a votului prin corespondență.

Potrivit lui Pavel Postica, această alocare are caracter de testare și mentenanță a sistemului. El precizează că la această etapă, procesul este considerat a fi un exercițiu util.