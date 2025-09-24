Uncategorized

60 de zile fără „MeriȘor”?

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în Monitorul Oficial din 24 septembrie 2025 decizia despre  blocarea conturilor a mai multor companii afiliate politicianului fugar Ilan Șor, printre care și rețeaua de magazine sociale „MeriȘor”.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 24 septembrie 2025
15 1 minut pentru citire

Printre companiile vizate se numără „Dufremol”, „Adorland”, „Aerofood”, „Avantage”, „DFI”, „DFM” și „DFN”. În aceeași listă intră și organizații precum Asociația „Pentru Orhei”, „Proiecte Sociale pentru Moldova”, „Magazine Sociale” și fundația „Miron Șor”.

Potrivit documentelor oficiale, companiile incluse pe lista neagră nu mai pot:

  • efectua plăți și transferuri bancare,

  • încasa numerar,

  • modifica acte statutare,

  • sau desfășura tranzacții cu bunuri imobile și corporale.

Deciziile au fost luate în baza informațiilor furnizate de mai multe instituții ale statului, inclusiv Centrul Național Anticorupție, Agenția Servicii Publice și Consiliul Interinstituțional de Supraveghere, și se bazează pe Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

Rețeaua de magazine „MeriȘor”, cunoscută pentru vânzarea de produse la preț redus, riscă să fie închisă complet, după blocarea fondurilor și a activităților juridice.

Potrivit legislației, aceste măsuri sunt valabile pentru o perioadă de până la 60 de zile și pot fi contestate. Până atunci, activitatea companiilor vizate rămâne suspendată.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 24 septembrie 2025
15 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

„Ivan Vasilievici își schimbă profesia” rulează fără restricții

23 septembrie 2025

490 voturi pentru accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană

10 septembrie 2025

25 preparate noi în Nomenclatorul de stat al medicamentelor

23 august 2025

33 persoane străine n-au fost acceptate ieri să intre în Republica Moldova

17 iulie 2025
Back to top button