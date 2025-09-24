60 de zile fără „MeriȘor”?

Printre companiile vizate se numără „Dufremol”, „Adorland”, „Aerofood”, „Avantage”, „DFI”, „DFM” și „DFN”. În aceeași listă intră și organizații precum Asociația „Pentru Orhei”, „Proiecte Sociale pentru Moldova”, „Magazine Sociale” și fundația „Miron Șor”.

Potrivit documentelor oficiale, companiile incluse pe lista neagră nu mai pot:

efectua plăți și transferuri bancare,

încasa numerar,

modifica acte statutare,

sau desfășura tranzacții cu bunuri imobile și corporale.

Deciziile au fost luate în baza informațiilor furnizate de mai multe instituții ale statului, inclusiv Centrul Național Anticorupție, Agenția Servicii Publice și Consiliul Interinstituțional de Supraveghere, și se bazează pe Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

Rețeaua de magazine „MeriȘor”, cunoscută pentru vânzarea de produse la preț redus, riscă să fie închisă complet, după blocarea fondurilor și a activităților juridice.

Potrivit legislației, aceste măsuri sunt valabile pentru o perioadă de până la 60 de zile și pot fi contestate. Până atunci, activitatea companiilor vizate rămâne suspendată.