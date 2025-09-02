Politic

60 de percheziții în sudul țării, patru persoane reținute

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger” au descins cu 60 de percheziții în sudul țării, în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice/ a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali, săvârșită în proporții mari și spălarea de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, comunică Poliția Republicii Moldova. 

Și Centrul Național Anticorupție efectuează percheziții, pe același subiect de investigație. Poliția cheamă cetățenii să coopereze cu organele de drept. 

Publicația locală din Comrat, Nokta.md, scrie, cu referire la CNA, că au fost reținute 4 persoane. În total, în cauza cercetată figurează 17 persoane, bănuite de acțiuni ilegale legate de finanțarea partidelor. Totodată, ar fi fost documentate și cazuri de achitare a salariilor „în plic” activiștilor, precum și colectarea, contra unei remunerări, a semnăturilor pentru susținerea unui politician.

Aceeași sursă scrie că ar fi vorba de partidul condus de Irina Vlah. Lidera partidului „Inima Moldovei”, parte a blocului electoral „Patriotic”, a venit cu o reacție, pe pagina sa de Facebook, în care critică acțiunile organelor de drept, pe care le consideră drept „o nouă etapă în încercarea de a ne reduce la tăcere”. Irina Vlah consideră că motivul perchezițiilor ar fi fost „ inventat și formal”, iar scopul perchezițiilor ar fi „încercarea de a ne intimida și a ne discredita”.

