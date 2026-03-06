51 de primari au fost la București. Vezi ce-au făcut la Romexpo

O delegație formată din 51 de primari și viceprimari din Republica Moldova, alături de reprezentanți ai instituțiilor din domeniul mediului și energiei, a participat în perioada 3–5 martie 2026 la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC, unul dintre cele mai importante evenimente regionale dedicate energiei regenerabile, infrastructurii de mediu și soluțiilor pentru orașe inteligente, organizat la ROMEXPO București, se spune în comunicatul Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic – AJMTEM.

Participarea delegației moldovene a avut loc în cadrul unui program dedicat administrațiilor publice locale, care a inclus conferințe tematice, întâlniri cu furnizori de tehnologii și vizite la proiecte de infrastructură urbană implementate în România.

Evenimentul a reunit peste 750 de branduri internaționale și experți din sectorul energiei și mediului, pe o suprafață expozițională de aproximativ 48.000 mp, fiind considerat cea mai amplă platformă regională dedicată soluțiilor pentru tranziția verde și modernizarea infrastructurii urbane.

În prima zi a evenimentului, delegația din Republica Moldova a participat la Conferința Primarilor din România și Republica Moldova, organizată de Asociația Municipiilor din România, Convenția Primarilor pentru Energie și Climă din Republica Moldova și Congresul Autorităților Locale din Moldova, aducând la masa de dialog reprezentanți ai administrațiilor locale din cele două țări și oficiali guvernamentali. Au fost discutate teme legate de furnizarea serviciilor publice la standarde europene, accesarea fondurilor europene și replicarea modelelor de succes în administrația locală.

Programul delegației a inclus și un tur oficial al expoziției, unde primarii au analizat soluții tehnologice pentru energie regenerabilă, managementul deșeurilor, infrastructura de apă și soluții smart city.

Participanții au vizitat și sistemul integrat de management al deșeurilor din Sectorul 3 al Municipiului București, unde echipa European Waste Technology a prezentat tehnologii moderne de colectare și gestionare a deșeurilor urbane.

În cea de-a doua zi, reprezentanții administrațiilor locale din Republica Moldova au vizitat standuri ale companiilor specializate în managementul deșeurilor şi al apei, energie verde și dezvoltarea orașelor inteligente.

Una dintre participante la vizita de studiu a fost primara de la Cimișeni, Valentina Pisarenco, căreia i-am solicitat un comentariu despre ce a impresionat-o în această vizită și ce ar putea fi aplicabil în satul pe care-l administrează. Dumneaei a remarcat soluțiile de eficientizare energetică a instituțiilor publice pe care le-a văzut la expoziție, dar și modul în care bucureștenilor li s-au creat condiții să selecteze gunoiul în tomberoane separate, care sunt localizate subteran, felul în care acestea sunt igienizate, periodicitatea evacuării deșeurilor, alte aspecte. Valentina Pisarenco a remarcat că în Republica Moldova ar putea fi aplicate aceleași practici, dar mai e de lucru cu cetățenii, ca să accepte schimbări de comportament, și să apară acele oportunități de utilizare a gunoiului, care este responsabilitatea autorităților centrale.

Alți primari din delegație au remarcat că participarea la expoziție le-a oferit oportunitatea de a identifica tehnologii și parteneriate pentru modernizarea serviciilor publice.

„Am venit pentru a identifica tehnologii care pot fi aplicate în municipiul Ungheni, în special în domeniul managementului deșeurilor și al energiei regenerabile”, a declarat edilul primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, care a mai afirmat că administrațiile locale sunt interesate de soluții pentru gestionarea deșeurilor, iluminatul public și energia regenerabilă.

„M-a impresionat faptul că sunt mulți antreprenori care pun la dispoziție soluții pentru problemele cu care noi, primarii, ne confruntăm zi de zi. Bunăoară, în iarna anului 2026 am înțeles că avem nevoie de un utilaj de deszăpezire, și am văzut aici o mașină potrivită. Am văzut și soluții pentru colectarea deșeurilor”, a spus primara de Grătieșri, Olga Caraman.

Secretarul de stat al Ministerului Mediului din Republica Moldova, Grigore Stratulat, a declarat că participarea la eveniment reflectă interesul Republicii Moldova pentru cooperarea regională în domeniul mediului și al infrastructurii.

GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC a creat o platformă de interacțiune pentru administrațiile locale pentru aplicarea tehnologiilor moderne și de dezvoltarea de parteneriate pentru proiecte de infrastructură, energie și mediu, și a conectat într-un singur loc administrații publice, companii, investitori și experți din domeniul energiei și mediului.