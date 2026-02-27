50 de percheziții într-un dosar de escrocherie cu terenuri la Durlești: prejudiciu estimat la peste 15 milioane de lei

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi aproximativ 50 de percheziții într-o cauză penală ce vizează o presupusă schemă de deposedare a administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri intravilane. Prejudiciul estimat depășește 15 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, în dosar sunt vizați mai mulți funcționari și persoane cu roluri cheie, printre care primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali și beneficiari finali ai tranzacțiilor. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pus la punct o schemă prin care ar fi falsificat extrase cadastrale și titluri de proprietate, în lipsa actelor justificative, pentru a facilita atribuirea ilegală a terenurilor.

Conform materialelor cauzei, loturile ar fi fost cumpărate inițial la prețuri simbolice, în jur de 100.000 de lei, după care ar fi fost revândute unor beneficiari reali cu sume între 38.000 și 39.000 de euro. Printre cumpărători s-ar fi numărat dezvoltatori imobiliari interesați de consolidarea terenurilor pentru proiecte de construcții.

Descinderile au loc în peste 50 de locații din Chișinău și suburbii. Până la această etapă, opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării tuturor celor implicați. Urmărirea penală este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.