490 voturi pentru accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Plenul Parlamentului European a votat la 10 septembrie 2025 cu o largă majoritate, de peste 75%, rezoluția prin care arată sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei

Rezultatul votului: 490 voturi pentru (peste 75%), 65 împotrivă (doar 10%), și 86 de abțineri.
Senatorul Siegfried Muresan, co-autor al Rezoluției  concretizează că: „Rezoluția cuprinde două elemente importante:
1️⃣În primul rând, cerem accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și începerea negocierilor pe capitole. Moldova a demonstrat că este pregătită să facă următorul pas.
2️⃣Al doilea element important al rezoluției este solicitarea noastră de a crește sprijinul financiar și tehnic pentru Republica Moldova, astfel încât să facă față amenințărilor venite dinspre Federația Rusă.
”Siguranța Uniunii Europene depinde de siguranța Republicii Moldova. Tocmai de aceea, Rusia încearcă să frâneze parcursul european al Republicii Moldova, să o readucă în sfera sa de influență și să o folosească, așa cum procedează cu Belarus, în atacarea Ucrainei și a Uniunii Europene.
Oamenii din Republica Moldova nu sunt însă singuri în fața acestei agresiuni.
Uniunea Europeană este alături de ei, iar prin rezoluția de astăzi demonstrăm că suntem pregătiți să ne intensificăm sprijinul pentru Republica Moldova.”

 

În rezoluția supusă votului în plenul de la Strasbourg autorii îndeamnă autoritățile de la Chișinău, precum și societatea civilă și UE să îmbunătățească comunicarea strategică, pentru a demonta și combate „discursurile false promovate de Rusia despre UE și politicile sale” și să evidențieze „beneficiile concrete pe termen scurt și lung ale aderării la UE”.

De asemenea, europarlamentarii își exprimă disponibilitatea de a continua să sprijine Parlamentul Republicii Moldova prin activități convenite de comun acord și să utilizeze pe deplin Biroul de legătură al Parlamentului European de la Chișinău pentru „diseminarea informațiilor, combaterea dezinformării și sprijinirea implicării cetățenilor, contribuind astfel la consolidarea rezilienței democratice”.

