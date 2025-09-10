490 voturi pentru accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Oamenii din Republica Moldova nu sunt însă singuri în fața acestei agresiuni.

Uniunea Europeană este alături de ei, iar prin rezoluția de astăzi demonstrăm că suntem pregătiți să ne intensificăm sprijinul pentru Republica Moldova.”



În rezoluția supusă votului în plenul de la Strasbourg autorii îndeamnă autoritățile de la Chișinău, precum și societatea civilă și UE să îmbunătățească comunicarea strategică, pentru a demonta și combate „discursurile false promovate de Rusia despre UE și politicile sale” și să evidențieze „beneficiile concrete pe termen scurt și lung ale aderării la UE”.

De asemenea, europarlamentarii își exprimă disponibilitatea de a continua să sprijine Parlamentul Republicii Moldova prin activități convenite de comun acord și să utilizeze pe deplin Biroul de legătură al Parlamentului European de la Chișinău pentru „diseminarea informațiilor, combaterea dezinformării și sprijinirea implicării cetățenilor, contribuind astfel la consolidarea rezilienței democratice”.