49 solicitări pe motiv de intoxicații în șase zile

Săptămânal Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească înregistrează peste 15 mii de apeluri. În perioada 23 februarie, 1 martie 2026 au fost 15.293 de solicitări. Printre pacienți s-au numărat 2.054 copii.

După acordarea primului ajutor, 6.356 de persoane, inclusiv 1.265 copii, au fost transportate la spitale. Totodată, 504 apeluri nu au fost considerate urgențe medico-chirurgicale.

Cele mai frecvente intervenții au fost pentru afecțiuni cardiovasculare, în total 4.175 de cazuri. Dintre acestea, 59 au fost sindroame coronariene acute.

Medicii au intervenit și la 2.191 urgențe respiratorii și 2.054 cazuri neurologice, inclusiv 267 accidente vasculare cerebrale. De asemenea, echipele AMU au acordat ajutor în 1.179 situații traumatologice.

Pe parcursul săptămânii, au fost înregistrate 57 de cazuri provocate de factori de mediu. Medicii au intervenit la 26 persoane cu arsuri, 13 cu hipotermie și un caz de degerături.

Alte 49 de solicitări au vizat intoxicații, dintre care 20 cu medicamente, 10 cu monoxid de carbon și șase cu alcool.

Ambulanța a intervenit și la 33 de accidente rutiere. În urma acestora, 36 de persoane au avut de suferit. După acordarea asistenței medicale, 26 de pacienți, inclusiv trei copii, au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Reprezentanții serviciului medical subliniază că intervenția rapidă rămâne esențială pentru salvarea vieților și îndeamnă populația să apeleze numărul de urgență doar în situații de pericol real.