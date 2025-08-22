Social

48 de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025-2026

Cabinetul de miniștri a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026 la 20 august 2025.

Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026, prezentat de ministrul energiei Dorin Junghietu, conține 48 de măsuri menite să asigure livrări stabile de energie pentru întreaga țară în sezonul rece, inclusiv prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și consolidarea securității energetice.

E vorba de achiziționarea gazelor naturale din mai multe surse, utilizarea unor rute alternative de transport și monitorizarea livrărilor necesare pentru malul stâng al Nistrului. Totodată, potrivit documentului, până la 1 noiembrie 2025, SA Energocom va suplini stocurile de securitate de gaze naturale în proporție de cel puțin 15% din consumul anual mediu.

În cazul stopării livrărilor de gaze naturale către malul stâng, Planul prevede accesarea suportului financiar în valoare de 60 de milioane de euro, pus la dispoziția populației din regiunea transnistreană de către Uniunea Europeană.

Alte măsuri incluse în Plan vizează punerea în funcțiune a Liniei de înaltă tensiune „Vulcănești–Chișinău” până la sfârșitul anului curent și lansarea, până la sfârșitul lunii octombrie, a unei licitații competitive pentru achiziția anuală a energiei electrice.

Este prevăzută posibilitatea alimentării Republicii Moldova, la necesitate, din Sistemul Electroenergetic Național al României prin LEA-110 kV, dar și implementarea, până la mijlocul lunii octombrie, a unor măsuri de eficiență energetică în clădirile publice.

Documentul include și o analiză amplă a contextului energetic regional, cu referințe la datele furnizate de Agenția Internațională pentru Energie și Comisia Europeană.

  Ministerul Energiei elaborează anual Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire, ca parte a Strategiei naționale de reducere a vulnerabilităților în domeniul energetic din 2022.

