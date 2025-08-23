4,4 milioane de euro pentru oportunități de angajare incluzive și prietenoase familiei

Până în 2028, aproximativ 1.500 de fete și femei – inclusiv tinere NEET, femei cu copii, femei cu dizabilități și alte categorii vulnerabile vor beneficia de:

–programe de formare și integrare profesională pentru accesarea unui loc de muncă decent;

– sprijin în procesul de recalificare pentru muncă flexibilă;

– acces la servicii de îngrijire și sprijin pentru angajare.

Acestea sunt prevederile proiectul „Creșterea rezilienței și excelenței femeilor prin oportunități de angajare incluzive și prietenoase familiei” care va fi implementat până în 2028, având un buget total de 4,4 milioane de euro.

Prezent la eveniment, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a subliniat importanța strategică a proiectului în contextul eforturilor naționale de a promova egalitatea de gen și de a valorifica potențialul economic al tuturor cetățenilor.

„În 2024, am înregistrat pentru prima dată o rată de ocupare a femeilor cu vârsta între 25 și 34 de ani mai mare decât rata de inactivitate, un rezultat al investițiilor în servicii de îngrijire a copilului și în politici care facilitează echilibrul dintre viața profesională și cea de familie”, a declarat ministrul Alexei Buzu. „Cu toate acestea, la sfârșitul aceluiași an, încă aveam 121.000 de tineri inactivi, dintre care 50.000 erau femei care nu puteau munci din cauza responsabilităților de îngrijire. Acest proiect este esențial pentru a reduce aceste cifre și pentru a oferi oportunități reale familiilor din Moldova”

Beate Meinl-Reisinger, Ministra Federală pentru Afaceri Europene și Internaționale a Austriei a declarat:

„Pentru Austria, egalitatea de gen este esențială – nu doar pentru că este dreaptă, ci și pentru că reprezintă o decizie economică inteligentă. Suntem convinși că libertatea unei femei începe cu independența ei financiară și cu participarea pe deplin în viața economică. Societățile care sprijină și valorifică potențialul femeilor devin mai inovatoare, mai productive și mai reziliente în fața provocărilor demografice și sociale.”

În acest sens, Galina Rusu, Secretară generală, Ministerul Educației și Cercetării a menționat: „Consolidarea capitalului uman este fundamentul dezvoltării durabile a Republicii Moldova. Prin sprijinul generos al Agenției Austriece pentru Dezvoltare și al partenerilor ONU, acest proiect va contribui la extinderea accesului fetelor și femeilor la educație și formare profesională de calitate, facilitând integrarea lor în sectoare cu cerere ridicată și promovând locuri de muncă incluzive și prietenoase familiei. Acest proiect este un pas important pentru a transforma școala într-un catalizator al independenței economice și al egalității de șanse în Republica Moldova.”

Proiectul va fi implementat în Chișinău, Cimișlia, Bălți, Hîncești,Strășeni urmărind o abordare integrată care combină educația profesională flexibilă, măsurile de angajare sensibile la gen și dezvoltarea infrastructurii prietenoase familiei.

Sandra Horina, Șefa Oficiului de Coordonare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova, a evidențiat relevanța strategică a parteneriatului și determinarea Austriei de a promova politici echitabile: „Investiția în femei nu este doar un gest de solidaritate – este o decizie de dezvoltare sustenabilă. În multe regiuni, femeile se confruntă cu provocări sistemice care limitează accesul la muncă decentă și resurse economice. Prin acest proiect, ne dorim să înlăturăm barierele care le împiedică să-și atingă potențialul și să contribuie la prosperitatea colectivă”

„Alături de partenerii noștri, ne propunem să construim un mediu mai echitabil pentru femeile din raioanele selectate, dar și din întreaga țară, în care fiecare femeie – indiferent de vârstă, statut social sau etnie – să aibă șansa de a-și construi o carieră, de a-și susține familia și de a contribui activ la dezvoltarea comunității sale. Aceste intervenții vizează consolidarea politicilor și inițiativelor de ocupare a forței de muncă incluzive și sensibile la gen, susținând femeile și fetele vulnerabile.” susține Dominika Stojanoska, reprezentată de Țară UN Women

Prezentă la eveniment, Coordonatoarea Rezidentă a ONU în Republica Moldova, Yesim Oruc, a declarat: „Această inițiativă reflectă angajamentul comun al ONU și al partenerilor pentru egalitate de gen și dezvoltare durabilă. Prin soluții incluzive și politici prietenoase familiei, contribuim la crearea unui mediu în care femeile pot combina cariera cu viața personală. Este o investiție strategică în viitorul demografic și economic al Republicii Moldova.”

Evenimentul de lansare a oferit o platformă de dialog între autorități, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai sectorului privat și beneficiare, facilitând o coordonare eficientă pentru implementarea proiectului.

Elena Gîdilica,reprezentantă a AO Uniunea Pensionarilor din R.Moldova, bunăoară, a vorbit despre beneficiile la nivel personal și comunitar, ale implicării femeilor în etate în proiecte de dezvoltare comunitară.

„Acest proiect va da posibilitate și la mai mult de 200 de femei în etate să se recalifice profesional, și să-și continue activitatea profesională. Astfel vor fi independente financiar,vor contribui la economia familiei, comunității și societății, fiind o punte și un exemplu intrgenerațional.”-spunea Elena Gîdilica.