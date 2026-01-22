41 de militari ai Armatei Naționale pleacă în Kosovo, în cadrul trupelor KFOR

Ministerul Apărăii al Republicii Moldova a organizat, la 22 ianuarie, o ceremonie solemnă care a marcat detașarea celui de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo.

La ceremonia oficială a participat conducerea Ministerului Apărării și Armatei Naționale, ambasadori, atașați militari, reprezentanți ai Oficiului de legătură NATO în Republica Moldova, precum și rudele militarilor detașați.

Ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, a menționat în discursul său: „Participarea Armatei Naționale în misiunea de menținere a păcii KFOR continuă. Am încredere în nivelul de pregătirea celor 41 de militari — femei și bărbați — și știu că vor avea o prestație impecabilă. Mulțumesc familiilor care au fost, astăzi, alături de ei, și care au făcut acest moment și mai emoționant. Adresez mulțumiri și partenerilor externi pentru că ne sunt alături în angajamentul comun de a contribui la pacea și stabilitatea regională”.

Cei 41 de militari moldoveni, inclusiv șapte femei, vor participa, timp de șase luni, la misiunea de menținere a păcii KFOR. Militarii moldoveni vor fi antrenați în misiuni de securitate, pază a obiectivelor militare și patrulare în aria de responsabilitate.

Militarii Armatei Naționale vor activa în cadrul Comandamentului Regional Vest (Regional Command-West) și vor fi dislocați în baza militară Camp Villaggio Italia, din localitatea Pech, Kosovo.

Anul 2026 este al 12-a an în care Armata Națională participă în operațiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo.