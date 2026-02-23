IncidenteSănătate

40 de victime, în trafic, într-o săptămână

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 23 februarie 2026
12 1 minut pentru citire

În perioada 16-22 februarie 2026, medicii de pe ambulanță au intervenit la 34 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 40 persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 32 de pacienți, dintre care 29 de adulți și trei copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat.

În perioada 16-22 februarie curent, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat pentru 15466 de persoane, dintre care 2213 de copii. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6407 de pacienți (5119 de adulți și 1288 de copii) au fost transportați la spital.

Cel mai frecvent a fost solicitată intervenția ambulanței la pacienții cu următoarele urgențe medico-chirugicale:

  • 4188 de cazuri de afecțiuni cardiovasculare, dintre care 44 cu sindrom coronarian acut;
  • 2322 de cazuri de afecțiuni respiratorii; 
  • 1967 de patologii neurologice, dintre care 231 de accidente vasculare cerebrale;
  • 1391 de urgențe traumatologice.

În perioada de raportare, au fost recepționate 55 apeluri pentru persoanele cu urgențe generate de agenții fizici, chimici și de mediu, printre care 26 combustii, 10 degerături și 7 hipotermii.

De asemenea, au fost înregistrate 48 solicitări pe motivul urgențelor toxice, printre care 17 cu medicamente, 10 cu monoxid de carbon, 8 cu alcool, 2 cu ciuperci și una cu droguri.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 23 februarie 2026
12 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Ce să mănânci în Postul Mare

23 februarie 2026

Două echipe de ambulanță, agresate în timpul intervențiilor

23 februarie 2026

Medicamente și haine nedeclarate, depistate în bagajele pasagerilor

23 februarie 2026

CNA și procurorii efectuează zeci de percheziții în primării și instituții publice într-un dosar de finanțare ilegală

23 februarie 2026
Back to top button