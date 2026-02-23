40 de victime, în trafic, într-o săptămână

În perioada 16-22 februarie 2026, medicii de pe ambulanță au intervenit la 34 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 40 persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 32 de pacienți, dintre care 29 de adulți și trei copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat.

În perioada 16-22 februarie curent, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat pentru 15466 de persoane, dintre care 2213 de copii. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6407 de pacienți (5119 de adulți și 1288 de copii) au fost transportați la spital.

Cel mai frecvent a fost solicitată intervenția ambulanței la pacienții cu următoarele urgențe medico-chirugicale:

4188 de cazuri de afecțiuni cardiovasculare, dintre care 44 cu sindrom coronarian acut;

2322 de cazuri de afecțiuni respiratorii;

1967 de patologii neurologice, dintre care 231 de accidente vasculare cerebrale;

1391 de urgențe traumatologice.

În perioada de raportare, au fost recepționate 55 apeluri pentru persoanele cu urgențe generate de agenții fizici, chimici și de mediu, printre care 26 combustii, 10 degerături și 7 hipotermii.

De asemenea, au fost înregistrate 48 solicitări pe motivul urgențelor toxice, printre care 17 cu medicamente, 10 cu monoxid de carbon, 8 cu alcool, 2 cu ciuperci și una cu droguri.