4 din 10 tineri premiați în cadrul proiectul Media Jungle III sunt din raionul Dubăsari

Pe data de 30 septembrie 2023, la Summit Events, s-au adunat tinerii participanți la evenimentul de totalizare a proiectului Media Jungle, Ediția a III. Acesta s-a desfășurat recent la Chișinău, iar 10 tineri, cei mai activi, au fost premiați. Patru premianți sunt din raionul Dubăsari. E vorba de Evelina Cojocari, Nicolae Cogîlnicean, Adelina Cernov și Nicoleta Postolachi.

Le-am solicitat să ne povestească despre această experiență și cum au obținut succesul.

– Mi s-a propus să particip în cadrul acestui proiect și am zis, de ce nu? Așa am devenit participantă în cadrul acestui proiect. Activitățile de follow-up le-am parcurs cu mult interes. Au fost unele lucruri noi, chiar și pentru mine. Am avut o experiență de succes, fiindcă m-am dezvoltat multilateral, înțelegând mai bine rolul Mass-Mediei. Desfășurând activități cu tinerii, am reușit să-i motivez și pe ei și să le explic cât este de importantă informația și cum putem lucra corect cu ea. Dacă sincer, chiar nu m-am așteptat să fiu una dintre câștigători, totul a fost spontan, însă mă bucur că sunt și eu printre cei 10 câștigători ai proiectului, – zice Adelina Cernov.

– „Media Jungle” este un proiect foarte interesant de care ar trebui să afle cât mai mulți tineri, dar și adulți, pentru că cu ajutorul lui poți afla care sunt știrile false și care cele veridice, mai multe despre Internet, ceea ce este foarte de ajutor pentru cei ce nu cunosc multe despre Mass-Media. În acest proiect, am ajuns să particip din curiozitatea pe care mi-au stârnit-o cei care mi-au povestit pentru prima dată de el. Chiar nu mă așteptam să fiu printre cei 10 câștigători, pentru că știam că erau mulți participanți! Mă bucur mult că am aflat de Media Jungle pentru că am căpătat o experiență nouă am aflat informații pe care, cu siguranță, le voi folosi în viitor, – ne relatează Nicoleta Postolachi.

– „Media Jungle” pentru mine este o nouă descoperire și un mod plăcut de a petrece timpul liber cu prietenii. Am ajuns să particip la acest proiect, reacționând la un mesaj transmis de prieteni. Instruirea și activitățile de follow-up s-au desfășurat superb și efectiv. Nu m-am așteptat să fiu printre câștigători, ziceam că nici șanse nu am, dar mă bucur că munca mea a fost apreciată , – spune Nicolae Cogîlnicean.

– Participând la instruiri, am aflat de jocul transformațional și educațional Media Jungle, în urma căruia am învățat despre educația mediatică, fake news (știri false), propagandă și manipulare. În timpul sesiunii, am putut experimenta tehnica de moderatoare a acestui joc și am devenit Ambasadoare Media Jungle. La desfășurarea primelor activități aveam un pic de emoții, dar interesul și implicarea activă a tinerilor m-au motivat. Am petrecut timpul distractiv, dar și cu folos, timp în care jucătorii au descoperit jungla cu informații utile. Atunci când am aflat că sunt una din cei 10 câștigători ai concursului Media Jungle, am rămas plăcut surprinsă, realizând că m-am descurcat bine. Această experientă a fost una de succes din care am preluat multe lucruri noi și despre care le voi vorbi și altora, – ne-a spus Evelina Cojocari.

Cristina Boțan, directoare executivă a A.O „Super Like”, este de părerea că implicarea tinerilor în proiecte legate de educația media este extrem de importantă și benefică.

„Tinerii din raionul Dubăsari s-au evidențiat prin implicarea sporită în proiectul nostru „Media Jungle”, care este despre educația media. Astfel, aceștia au contribuit la creșterea conștientizării în rândul altor tineri a importanței gândirii critice, recunoașterii știrilor false, manipulării și la promovarea unui consum mai conștient al conținutului media. Contăm mult pe implicarea lor și în continuare în organizarea și desfășurarea sesiunilor de joc „Media Jungle”.

În acest an, 60 de tineri din raionul Dubăsari, și anume din localitățile Ustia – în Gimnaziul Ustia, Holercani – în Liceul Teoretic Holercani, și Doroțcaia – Liceul Teoretic Doroțcaia, au participat la instruirile organizate în cadrul celei de-a III – a ediții a proiectului „Media Jungle”.

Adelina Ciudin, stagiară în redacția „Est-Curier”

Foto: Sandu Dan