Vremea severă din România provoacă întârzieri majore trenului Chișinău-București

Trenul de pe ruta Chișinău-București înregistrează astăzi, 18 februarie 2026, întârzieri semnificative, după ce condițiile meteorologice nefavorabile din România au afectat circulația feroviară, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”.

Ninsorile abundente, viscolul, temperaturile scăzute și depunerile de zăpadă pe infrastructură au impus restricții de viteză pe mai multe sectoare, unde echipele intervin pentru menținerea siguranței circulației.

Sosirea trenului în București este estimată cu o întârziere de peste șase ore, iar plecarea cursei retur spre Chișinău ar putea fi ajustată în funcție de evoluția vremii.

Călătorii sunt îndemnați să urmărească actualizările oficiale și să mențină legătura cu operatorul feroviar pentru informații suplimentare.