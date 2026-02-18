Transport

Vremea severă din România provoacă întârzieri majore trenului Chișinău-București

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 18 februarie 2026
28 Mai puțin de un minut

Trenul de pe ruta Chișinău-București înregistrează astăzi, 18 februarie 2026, întârzieri semnificative, după ce condițiile meteorologice nefavorabile din România au afectat circulația feroviară, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”.

Ninsorile abundente, viscolul, temperaturile scăzute și depunerile de zăpadă pe infrastructură au impus restricții de viteză pe mai multe sectoare, unde echipele intervin pentru menținerea siguranței circulației.

Sosirea trenului în București este estimată cu o întârziere de peste șase ore, iar plecarea cursei retur spre Chișinău ar putea fi ajustată în funcție de evoluția vremii.

Călătorii sunt îndemnați să urmărească actualizările oficiale și să mențină legătura cu operatorul feroviar pentru informații suplimentare.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 18 februarie 2026
28 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Șoferii, care circulă fără pneuri de iarnă, riscă amenzi de până la 6 000 de lei

18 februarie 2026

Un nou sens giratoriu, dat în exploatare la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei

18 ianuarie 2026

Circulația bacului pe Nistru, suspendată din cauza gerului puternic

13 ianuarie 2026

Program provizoriu la Î.S. Bacul Molovata, din cauza condițiilor meteo nefavorabile

12 ianuarie 2026
Back to top button