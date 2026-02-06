Est Curier

Est-CurierSocial

Statistica accidentelor rutiere în lunile ianuarie, în ultimii 10 ani.

În luna ianuarie 2026 au avut loc cele mai puține accidente rutiere în ultimii zece ani, arată datele statistice, publicate de către Inspectoratul General al Poliției, începând cu cele din 2015. 

În perioada vizată, cele mai multe accidente rutiere în luna ianuarie – 192 la număr, s-au produs în anul  2017. Tot atunci s-au înregistrat cele mai multe persoane traumatizate – 237, dintre care 19 au decedat. 

În luna ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente rutiere, iar numărul victimelor a fost de 17 persoane. 

Cele mai frecvente cauze generatoare de accidente rutiere au fost: 

nerespectarea limitei de viteză; conducerea sub influența alcoolului;
nerespectarea semnelor de circulație și a semafoarelor;
neacordarea priorității legale pietonilor;
nesemnalizarea intențiilor de schimbare a direcției sau efectuarea manevrelor, ș.a.

Rapoartele de activiatte ale poliției pot fi accesate Aici. 

