Acces taxat la Fântâna Trevi: turiștii achită 2€ începând cu 2 februarie 2026

Începând cu 2 februarie 2026, vizitatorii care doresc să fie aproape de celebra Fântână Trevi, vor trebui să achite o taxă de acces de 2 euro. Măsura, adoptată de Primăria Romei, are ca scop gestionarea valurilor de turiști și îmbunătățirea experienței de vizitare, într-unul dintre cele mai saturate locuri turistice din oraș.

Taxa se aplică în principal în timpul orelor de vizitare programate, iar după anumite ore (după ora 22:00) accesul la vizualizarea fântânii rămâne liber.

Accesul rămâne gratuit pentru:

Locuitorii Romei și zonei metropolitane, pe baza unui act de identitate;

Copii sub 6 ani;

Persoane cu dizabilități și însoțitorii acestora;

Ghizi autorizați.

Autoritățile locale au explicat că această taxă simbolică nu este doar o sursă de venit, ci o măsură de control al fluxului de turiști, unde, în anumite perioade, pot ajunge până la 70 000 de persoane pe zi doar în zona imediată a fântânii. Obiectivul oficialilor este de a reduce supraaglomerarea și de a transforma vizita într-o experiență mai calmă și mai plăcută pentru turiști, dar și de a sprijini întreținerea și conservarea monumentului împotriva uzurii cauzate de traficul intens.

Biletele sunt puse în vânzare online și pot fi achiziționate prin portalul oficial al punctului turistic. Pentru a gestiona cozile și a evita aglomerația, au fost instalate garduri metalice concepute să se potrivească estetic cu stilul locului și să nu deterioreze pavimentul istoric din travertin al pieței.