Formula de lapte NAN 1 Comfortis, retrasă de la vânzare

Un lot de formulă de lapte praf pentru sugari NAN 1 Comfortis 800 g este rechemat de urgență din magazinele Kaufland, ca măsură de precauție, în urma unei neconformități identificate la un ingredient provenit de la un furnizor extern.

Este vorba despre produsul cu cod Kaufland 00053227, lotul 53260346AA, cu data limită de consum 30.11.2027.

Nestlé România precizează că măsura este luată în strânsă colaborare cu autoritățile locale și vine în completarea unei rechemări inițiate anterior, la data de 06 ianuarie 2026. Siguranța și bunăstarea sugarilor reprezintă, potrivit companiei, o prioritate absolută.

Clienții care au achiziționat produse din lotul menționat sunt rugați să nu le ofere copiilor și să le returneze în magazinele Kaufland de unde au fost cumpărate, pentru a primi contravaloarea acestora.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot apela gratuit numărul de telefon 0800 863 785, disponibil de luni până vineri între orele 09:00-18:00, sau pot scrie la adresa de e-mail office@kaufland.md și Vladislav.Cotici1_ext@external.kaufland.md. De asemenea, este disponibil și numărul Centrului Relații Clienți 0800 1 0800, apelabil gratuit în orice rețea, de luni până vineri între orele 08:00-20:00 și sâmbăta între 08:00-17:00.

