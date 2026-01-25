Social

În anul 2026 orașul Criuleni a intrat cu mai mulți „Cetățeni de onoare”

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 25 ianuarie 2026
272 2 minute pentru citire
Foto-credit: Valentina Vatamaniuc/Fb

Conform deciziei Consiliului orășenesc din 15 decembrie 2025 de acest titlu, conform procesului verbal s-au învrednicit:

dl Onisciuc Vitalie, consilier local și fost primar al orasului Criuleni perioada anilor 2011-2015  – „în semn de recunostinta a meritelor deosebite pentru promovarea și creșterea prestigiului orașului Criuleni, valorilor naționale, sentiment profund de patriotism și activitatea îndelungată în APL, Consiliul orășenesc Criuleni”

dl Vatamaniuc Veaceslav, arhitect-șef al raionului Criuleni – Pentru Proiecte Arhitecturale și Urbanistice și activitatea indelungati in APL, Consiliul orășenesc Criuleni”;

dna Victoria Halipli, care şi-a dedicat întreaga activitate în domeniul sănătății în calitate de medic de familie la IMSP Centrul de Sănătate Criuleni – „în semn de recunoștință a meritelor deosebite în domeniul sănătății, promovarea unui mediu de viață sănătos şi tratarea unui număr mare de pacienți”.

Regulamentului pentru conferirea Titlului de „Cetățean de onoare al oraşului Criuleni” a fost aprobat prin Decizia Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 1/5 din 28.02.2012, dar nu a fost prea des utilizat. Astfel că cel mai în etate consilier, dl Mihai Sclifos, care a exercitat anterior și funcția de primar, ne-a putut nominaliza doar câteva persoane care au primit acest titlu.

E vorba de Ivan Crucovici, pentru activiate în APL, generalul Ion Țurcan, ministrul Eugen Carpov și antreprenorul Valeriu Răciulă, care a contribuit la realizarea complexului arhitectural „Arh. Mihail” de la intrarea în or. Criuleni.

Dumitru Simon a conferit titlul de „Cetățean de onoare al or. Criuleni” primarului de Orăștie, România, dlui Iosif Blaga, când o delegație din Criuleni s-a deplasat la Orăștie, oraș înfrățit cu Criuleni, cu ocazia centenarului Unirii (anul 2018), – a mai concretizat dl Mihai Sclifos.

Vitalie Onișciuc, ex-primarul care a pus în aplicare acel Regulament, spunea că titlul de „Cetățean de Onoare” primit recent îl responsabilizează și e un imbold la activități mai prodigioase.

„A fost o pauză în acordarea acestui titlu, dar s-a revenit la Regulament în 2025 și chiar a fost modificat în septembrie, astfel ca pe lângă certificatul oficial titularii să beneficieze și de un suport financiar unic de 10 mii de lei”- a spus ex-primarul Vitalie Onișciuc.

Conform răspunsului oficial primit de la Primăria or. Criuleni, în 2025, prin Decizia nr. 2/24 din 25 februarie 2025 Titlul ,,Cetatean de Onoare al orasului Criuleni” a fost conferit dlui Vîrlan Ion, profesor si director de Gimnaziu in satul Ohrincea, raionul Criuleni, iar decizia nr. 5/15 din 09 iulie 2025 „Cu privire la conferirea Titlului „Cetatean de Onoare al orașului Criuleni” l-a avut ca titular pe dl Sclifos Mihail, actualul primar al or. Criuleni.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 25 ianuarie 2026
272 2 minute pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

„Fiecare flacără e un nume”- săptămâna de comemorare a victimelor Holocaustului

25 ianuarie 2026

Timpul se încălzește, iar salvatorii cer prudență sporită pe gheața lacurilor și râurilor

23 ianuarie 2026

Apel la solidaritate! O familie cu 4 copii a rămas fără casă, în urma unui incendiu

23 ianuarie 2026

Imixtiune în activitatea Avocatului Poporului

23 ianuarie 2026
Back to top button