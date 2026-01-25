În anul 2026 orașul Criuleni a intrat cu mai mulți „Cetățeni de onoare”

Conform deciziei Consiliului orășenesc din 15 decembrie 2025 de acest titlu, conform procesului verbal s-au învrednicit:

dl Onisciuc Vitalie, consilier local și fost primar al orasului Criuleni perioada anilor 2011-2015 – „în semn de recunostinta a meritelor deosebite pentru promovarea și creșterea prestigiului orașului Criuleni, valorilor naționale, sentiment profund de patriotism și activitatea îndelungată în APL, Consiliul orășenesc Criuleni”

dl Vatamaniuc Veaceslav, arhitect-șef al raionului Criuleni – Pentru Proiecte Arhitecturale și Urbanistice și activitatea indelungati in APL, Consiliul orășenesc Criuleni”;

dna Victoria Halipli, care şi-a dedicat întreaga activitate în domeniul sănătății în calitate de medic de familie la IMSP Centrul de Sănătate Criuleni – „în semn de recunoștință a meritelor deosebite în domeniul sănătății, promovarea unui mediu de viață sănătos şi tratarea unui număr mare de pacienți”.

Regulamentului pentru conferirea Titlului de „Cetățean de onoare al oraşului Criuleni” a fost aprobat prin Decizia Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 1/5 din 28.02.2012, dar nu a fost prea des utilizat. Astfel că cel mai în etate consilier, dl Mihai Sclifos, care a exercitat anterior și funcția de primar, ne-a putut nominaliza doar câteva persoane care au primit acest titlu.

E vorba de Ivan Crucovici, pentru activiate în APL, generalul Ion Țurcan, ministrul Eugen Carpov și antreprenorul Valeriu Răciulă, care a contribuit la realizarea complexului arhitectural „Arh. Mihail” de la intrarea în or. Criuleni.

– Dumitru Simon a conferit titlul de „Cetățean de onoare al or. Criuleni” primarului de Orăștie, România, dlui Iosif Blaga, când o delegație din Criuleni s-a deplasat la Orăștie, oraș înfrățit cu Criuleni, cu ocazia centenarului Unirii (anul 2018), – a mai concretizat dl Mihai Sclifos.

Vitalie Onișciuc, ex-primarul care a pus în aplicare acel Regulament, spunea că titlul de „Cetățean de Onoare” primit recent îl responsabilizează și e un imbold la activități mai prodigioase.

„A fost o pauză în acordarea acestui titlu, dar s-a revenit la Regulament în 2025 și chiar a fost modificat în septembrie, astfel ca pe lângă certificatul oficial titularii să beneficieze și de un suport financiar unic de 10 mii de lei”- a spus ex-primarul Vitalie Onișciuc.

Conform răspunsului oficial primit de la Primăria or. Criuleni, în 2025, prin Decizia nr. 2/24 din 25 februarie 2025 Titlul ,,Cetatean de Onoare al orasului Criuleni” a fost conferit dlui Vîrlan Ion, profesor si director de Gimnaziu in satul Ohrincea, raionul Criuleni, iar decizia nr. 5/15 din 09 iulie 2025 „Cu privire la conferirea Titlului „Cetatean de Onoare al orașului Criuleni” l-a avut ca titular pe dl Sclifos Mihail, actualul primar al or. Criuleni.