Șantierul de pe M5 se apropie de final: podul și pasajul, în faza finală de reparații

Lucrările de reparație a podului de șosea și a pasajului din apropierea localității Cimișeni, raionul Criuleni, avansează conform graficului stabilit, ajungând la un progres fizic de 95%, anunță Administrația Națională a Drumurilor.

Antreprenorul a finalizat deja așternerea straturilor de îmbrăcăminte din beton asfaltic pe calea podului și accesele aferente atât podului, cât și pasajului. În această etapă, echipele de muncitori execută lucrări la rosturile de dilatație, montează parapetul pietonal și parapetul de siguranță, repară grinzi și rosturi de îmbinare și aplică vopseaua pe suprastructură. De asemenea, se efectuează consolidarea sferturilor de con cu beton armăt.

Proiectul, început în decembrie 2024, are o valoare contractuală de aproximativ 36 milioane lei, finanțarea fiind asigurată din Fondul Rutier. Termenul oficial de finalizare a lucrărilor este stabilit pentru sfârșitul lunii decembrie 2025.

Autoritățile reamintesc șoferilor că în zona șantierului circulația rutieră se desfășoară pe partea stângă a carosabilului, întrucât lucrările sunt efectuate pe jumătatea din dreapta a drumului, atât la pod, cât și la pasaj, și solicită respectarea indicațiilor rutiere temporare.

*****

Pe canalul nostru de Telegram Est-Curier, vă oferim atât imagini relevante, cât și știri de actualitate din raioanele Criuleni-Dubăsari și din întreaga țară. Devino corespondent Est-Curier! În cazul în care ai imagini care ar putea deveni subiecte de știri, te încurajăm să ni le trimiți pe Viber sau Telegram la numărul 069789896.