Transport

Șantierul de pe M5 se apropie de final: podul și pasajul, în faza finală de reparații

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 noiembrie 2025
0 1 minut pentru citire

Lucrările de reparație a podului de șosea și a pasajului din apropierea localității Cimișeni, raionul Criuleni, avansează conform graficului stabilit, ajungând la un progres fizic de 95%, anunță Administrația Națională a Drumurilor.

Antreprenorul a finalizat deja așternerea straturilor de îmbrăcăminte din beton asfaltic pe calea podului și accesele aferente atât podului, cât și pasajului. În această etapă, echipele de muncitori execută lucrări la rosturile de dilatație, montează parapetul pietonal și parapetul de siguranță, repară grinzi și rosturi de îmbinare și aplică vopseaua pe suprastructură. De asemenea, se efectuează consolidarea sferturilor de con cu beton armăt.

Proiectul, început în decembrie 2024, are o valoare contractuală de aproximativ 36 milioane lei, finanțarea fiind asigurată din Fondul Rutier. Termenul oficial de finalizare a lucrărilor este stabilit pentru sfârșitul lunii decembrie 2025.

Autoritățile reamintesc șoferilor că în zona șantierului circulația rutieră se desfășoară pe partea stângă a carosabilului, întrucât lucrările sunt efectuate pe jumătatea din dreapta a drumului, atât la pod, cât și la pasaj, și solicită respectarea indicațiilor rutiere temporare.

*****

Pe canalul nostru de Telegram Est-Curier, vă oferim atât imagini relevante, cât și știri de actualitate din raioanele Criuleni-Dubăsari și din întreaga țară. Devino corespondent Est-Curier! În cazul în care ai imagini care ar putea deveni subiecte de știri, te încurajăm să ni le trimiți pe Viber sau Telegram la numărul 069789896.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 noiembrie 2025
0 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Obligat să achite peste 41 000 lei după ce a declarat greșit tipul motorului al unui autoturism

26 noiembrie 2025

Amenzi de peste 15 mii de lei pentru prestatorii de servicii de taxi care au încălcat legislația fiscală

25 noiembrie 2025

Aeroportul „Eugen Doga” introduce sistemul PAX Track pentru a îmbunătăți fluxul de pasageri

12 noiembrie 2025

Doar în 5 din 22 verificări nu au fost constatate încălcări

10 noiembrie 2025
Back to top button