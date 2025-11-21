Miss Universe 2025 în Thailanda: Coroană pentru Mexic și scandaluri pentru organizatori

Ediția cu numărul 74 a Miss Universe a avut loc la 20-21 noiembrie 2025, în Thailanda, și a reunit 120 de concurente din întreaga lume. În finală, coroana a ajuns în Mexic, însă show-ul a fost marcat de controverse care au dominat agenda media aproape la fel de mult ca rezultatul în sine.

Fátima Bosch este prima câștigătoare din istorie provenită din statul mexican Tabasco și prima Miss Universe din Mexic după Andrea Meza (2020).

Top 5 final a arătat astfel:

Miss Mexico – Fátima Bosch – Miss Universe 2025 Miss Thailand – locul 2 Miss Venezuela – locul 3 Miss Philippines – locul 4 Miss Côte d’Ivoire – locul 5

Înainte de marea finală, competiția a fost zguduită de mai multe episoade:

un conflict public între Fátima Bosch și Nawat Itsaragrisil , directorul thailandez implicat în organizare, care a mustrat-o în mod umilitor la un eveniment de sponsori; momentul a dus la un walk-out al mai multor concurente și chiar al deținătoarei titlului din 2024; , directorul thailandez implicat în organizare, care a mustrat-o în mod umilitor la un eveniment de sponsori; momentul a dus la un walk-out al mai multor concurente și chiar al deținătoarei titlului din 2024;

demisia a cel puțin trei membri ai juriului, printre care pianistul Omar Harfouch și fostul fotbalist Claude Makélélé, care au acuzat nereguli și existența unui „juriu din umbră”;

un incident dramatic în preselecții, când Miss Jamaica, dr. Gabrielle Henry, a căzut de pe scenă în timpul prezentării în rochie de seară și a fost transportată la spital; din fericire, medicii au confirmat ulterior că nu are leziuni care să-i pună viața în pericol.

Organizația Miss Universe a respins acuzațiile de aranjamente și a insistat că rezultatele au fost obținute conform procedurilor oficiale de jurizare.

Fátima Bosch Fernández are 24-25 de ani, provine din Teapa, statul Tabasco (Mexic) și este licențiată în Design vestimentar și modă, cu studii la Universidad Iberoamericana, dar și programe de specializare în Milano și în Vermont, SUA.

Discursul ei din finală, în care a vorbit despre femeile care „nu se mai tem să fie incomode atunci când își apără demnitatea”, a fost citat pe larg în presa internațională și a cântărit decisiv în verdictul juriului.

Moldova a fost reprezentată la Miss Universe 2025 de Mariana Ignat. Ea este avocată de profesie și deținătoarea titlului „Miss Supranational Germany 2023”, la unul dintre cele mai populare concursuri de frumusețe din lume desfășurat în Polonia, înainte de a fi aleasă să reprezinte oficial Moldova la Miss Universe.

Chiar dacă nu se regăsește printre cele cinci finaliste (Mexico, Thailand, Venezuela, Philippines, Côte d’Ivoire), prezența sa la Miss Universe 2025 marchează o nouă participare a Moldovei la unul dintre cele mai urmărite concursuri de frumusețe din lume și consolidează profilul țării în lumea pageant-urilor internaționale.