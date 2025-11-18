Comunitățile membre a GAL „Vatra Morilor” vor avea acces la finanțarea proiectelor de mediu

GAL Vatra Morilor anunță inițierea sesiunilor de informare de promovare a practicilor prietenoase mediului – un pas spre un viitor verde în comunitățile membre.

Proiectul, cu un buget total de 500 000 lei, dintre care 450 000 lei reprezintă grantul solicitat din Fondul Național pentru Mediu, are ca scop educarea și mobilizarea comunităților locale pentru o gestionare responsabilă a deșeurilor, contribuind la un mediu mai curat și o calitate mai bună a vieții.

Prin implementarea acestui proiect, GAL Vatra Morilor își propune următoarele scopuri:

Creșterea nivelului de conștientizare ecologică a cel puțin 10 000 de locuitori din cele 8 localități membre ale GAL-ului (Miclești, Stețcani, Ișnovăț, Hîrtopul Mare, Hîrtopul Mic, Izbiște, Boșcana și Mardareuca);

Dezvoltarea de capacități locale prin organizarea de 20 de sesiuni informative și 5 ateliere practice destinate elevilor, APL-urilor, operatorilor economici și ONG-urilor;

Promovarea colaborării locale între autorități, organizații și cetățeni pentru implementarea unor soluții comune de gestionare a deșeurilor;

Amenajarea a 15 puncte demonstrative de colectare selectivă, care vor servi drept modele practice pentru întreaga regiune.

Activitățile proiectului se vor axa pe:

* Organizarea de sesiuni informative și workshopuri practice pentru locuitorii GAL-ului;

* Campanii de sensibilizare și informare privind reciclarea, reducerea deșeurilor și reutilizarea resurselor;

* Crearea de materiale educaționale – pliante, broșuri, ghiduri și materiale video;

* Colaborări cu școlile și grădinițele locale, pentru a promova educația ecologică în rândul copiilor;

* Promovarea rezultatelor proiectului prin presă și rețele sociale.

„Ne dorim ca locuitorii din teritoriul GAL Vatra Morilor să înțeleagă că fiecare gest contează atunci când vine vorba de protecția mediului. Prin educație, cooperare și acțiuni concrete putem construi comunități sustenabile și un viitor verde pentru generațiile următoare”, a declarat Mariana Vrăjitoru, director executiv și manager de proiect.

Managerii GAL „Vatra Morilor” îți exprimă convingerea că implementarea proiectului va aduce beneficii tangibile comunităților membre, iar efectele așteptate se rezumă la:

– Creșterea gradului de educație ecologică a populației;

– Reducerea poluării și a cantității de deșeuri depozitate necontrolat;

– Consolidarea colaborării locale între APL-uri, agenți economici și ONG-uri;

– Îmbunătățirea calității vieții prin asigurarea unui mediu mai curat și mai sănătos.

De rezultatele proiectului vor beneficia direct:

Peste 10 000 de locuitori ai celor 8 localități din GAL;

5 APL-uri și 5 întreprinderi municipale, care își vor consolida capacitatea de gestionare a deșeurilor;

Cel puțin 1 000 de elevi implicați în activități educaționale ecologice;

ONG-urile locale care vor primi suport informațional și metodologic pentru inițiative similare.

Grupul de Acțiune Locală „Vatra Morilor” este o organizație care promovează dezvoltarea rurală prin abordarea LEADER, încurajând colaborarea dintre comunități, autorități publice și sectorul privat.

Prin acest nou proiect, GAL își reafirmă angajamentul pentru protecția mediului, implicarea civică și dezvoltarea durabilă a regiunii.

📞 Contacte:

Vrăjitoru Mariana – Director executiv GAL Vatra Morilor

Tel.: 060640325, E-mail: gal.vatramorilor@gmail.com, Facebook: GAL Vatra Morilor.

Pagina web: galvatramorilor.md

