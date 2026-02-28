36 partide pot participa la alegerile din 17 mai 2026

Comisia Electorală Centrală (CEC) a făcut publică, lista partidelor politice care au dreptul să participe la alegerile locale noi și la referendumul local programate pentru 17 mai 2026.

Potrivit informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice, din cele 66 de partide politice înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice la 16 februarie 2026, doar 36 au depus informațiile necesare pentru a fi admise la scrutin.

Totodată, în cazul acestor formațiuni politice, activitatea nu este limitată sau încetată, ceea ce le permite participarea la alegerile din primăvară.

Partidul Social Democrat European; Partidul Comuniştilor din Republica Moldova; Partidul Agrar din Moldova; Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa-Надежда”; Partidul Liberal; Uniunea Creştin-Socială din Moldova; Partidul Socialiştilor din Republica Moldova; Partidul Verde Ecologist; PARTIDUL NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ; Partidul Nostru; Partidul Republican din Moldova; Partidul „NOI”; Partidul Uniunea Centristă din Moldova; Partidul Naţional Liberal; Partidul Liberal Democrat din Moldova; Mişcarea Social – Politică a Romilor din Republica Moldova; Partidul „Patrioţii Moldovei”; Partidul Stînga Europeană; Partidul Popular din Republica Moldova; Partidul „Democraţia Acasă”; Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa; Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr; Partidul ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR; Partidul Acţiune şi Solidaritate; Partidul Acţiunii Comune – Congresul Civic; Pentru Oameni, Natură şi Animale; Partidul Alianța MOLDOVENII; PARTIDUL SCHIMBĂRII; Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei; Partidul pentru Viitorul Moldovei; Partidul Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare; Partidul Mişcarea Alternativa Naţională; Partidul Naţional Moldovenesc; Partidul Liga Oraşelor şi Comunelor; Partidul MIŞCAREA RESPECT MOLDOVA; Partidul Partidul Reîntregirii Naţionale „ACASĂ”.

Pe 10 februarie, CEC a aprobat programul calendaristic pentru alegerile locale noi și referendumul din 17 mai 2026.

Perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local privind revocarea unui primar, care se vor desfășura pe 17 mai, la început 16 februarie 2026.

Conform Programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea scrutinului aprobat de CEC, campania electorală va începe la 17 aprilie 2026.

Alegeri locale noi vor fi organizate în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți din raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi din raionul Telenești, orașul Taraclia din raionul Taraclia, municipiul Orhei, satul Topala din raionul Cimișlia, satul Copceac din UTA Găgăuzia, satul Plop din raionul Dondușeni și comuna Frumușica din raionul Florești.

În aceiași zi, în satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia va avea loc un referendum local privind revocarea primarului.