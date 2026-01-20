356 833 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Moldovei, iar peste 74 de mii sunt asigurați medical în dreapta Nistrului

Biroul Politici de Reintegrare (BPR), cu referire la datele furnizate de către Agenția Servicii Publice, informează că la data de 31 decembrie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 364 885 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, dintre care 356 833 sunt cetățeni ai Republicii Moldova.

Din totalul persoanelor înregistrate, 298 851 dețin acte de identitate de uz intern (buletine de identitate), iar 337 516 au pașaport al cetățeanului Republicii Moldova.

Totodată, în evidențele Registrului de stat al populației se regăsesc 8 052 de persoane străine, inclusiv titulari ai permiselor de ședere permanentă și provizorie, apatrizi, refugiați, beneficiari de protecție umanitară, precum și persoane luate în evidență care au intrat în Republica Moldova prin regiunea transnistreană, traversând frontiera de stat moldo-ucraineană.

Majorarea numărului de persoane luate în evidență se datorează, inclusiv, aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 757/2024, prin care Agenția Servicii Publice a asigurat înregistrarea inițială din oficiu în Registrul de stat al populației a copiilor care nu dețineau acte de identitate, la adresa de domiciliu sau de reședință temporară a mamelor acestora.

Datele demografice indică o structură echilibrată a populației, cu 172 943 de bărbați și 191 942 de femei. Structura pe vârste relevă o populație preponderent matură, aproximativ 60% având vârste cuprinse între 20 și 59 de ani, în timp ce persoanele de 60 de ani și peste reprezintă circa un sfert din total, proporție semnificativă care confirmă tendința de îmbătrânire demografică.

Procesul de documentare a locuitorilor din stânga Nistrului reflectă angajamentul constant al autorităților Republicii Moldova de a facilita reintegrarea acestora în cadrul legal național, prin asigurarea accesului la servicii publice și garantarea drepturilor fundamentale. În același timp, cetățenii Republicii Moldova beneficiază de avantajele statutului de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană, inclusiv de libera circulație în spațiul UE și de acces la multiple oportunități economice, educaționale și sociale.

Anterior, BPR anunța, că peste 74 mii de locuitori ai regiunii, conform datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului.

Dintre aceștia, 61 851 de persoane erau asigurate de Guvern, inclusiv 36 252 de copii cu vârsta de până la 18 ani, 2 582 de persoane fizice au achitat în mod individual prima de asigurare medicală, iar 10 067 de persoane erau angajate în entități înregistrate în Registrul de Stat al Republicii Moldova.

La finele anului 2025, pe listele medicilor de familie din instituțiile medico-sanitare care oferă asistență medicală primară în cadrul sistemului AOAM erau înscrise 50 421 de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană. Dintre acestea, 29 060 erau persoane asigurate, iar 21 361 neasigurate.

Conform Henley Passport Index 2025, pașaportul Republicii Moldova se situează pe locul 44 din 227 de țări, oferind deținătorilor posibilitatea de a călători fără viză sau cu viză la sosire în aproximativ 120 de destinații. De acest beneficiu se bucură inclusiv locuitorii din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender.