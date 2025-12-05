34% dintre apelurile la 112, în noiembrie 2025, au fost non-urgente

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 reamintește importanța utilizării corecte a numărului de urgență, după ce datele statistice arată că, în luna noiembrie 2025, 34% dintre apelurile recepționate au fost non-urgente. În total, au fost înregistrate 158 497 solicitări, cu o medie zilnică de aproximativ 5 283 apeluri.

În categoria apelurilor non-urgente au fost înregistrate, între altele:

30 893 apeluri mute/silențioase (apelantul sună, dar nu răspunde);

3 943 apeluri abuzive (intenție nejustificată și repetată);

13 142 apeluri involuntare (apeluri accidentale);

7 780 apeluri de tip Info (solicitări de informații generale, care nu constituie urgențe).

Potrivit estimărilor operaționale, aceste apeluri au consumat lunar un timp semnificativ: aproximativ 24 de ore pentru gestionarea apelurilor abuzive și 145 de ore pentru cele informative, interval care ar putea fi direcționat către preluarea rapidă a urgențelor reale.

Totodată, Serviciul 112 constată o descreștere cu 2,75% a apelurilor abuzive și Info, comparativ cu perioada ianuarie-august 2025, ceea ce indică o utilizare tot mai responsabilă a numărului de urgență.

În ceea ce privește cazurile reale, operatorii 112 au continuat să gestioneze solicitările cu promptitudine:

Cazurile medicale au reprezentat 70,48% din apelurile reale (61 051 apeluri);

Poliția a fost solicitată în 23 623 cazuri;

Pompierii și salvatorii au intervenit în 1 876 situații.

Cele mai multe apeluri au provenit din zone cu densitate populațională ridicată: Chișinău, Bălți, Orhei, Ungheni, Hâncești, Cahul, Soroca, Fălești, Ialoveni și Edineț. În noiembrie, timpul mediu de procesare a fost de 79 de secunde, iar un operator a preluat până la 3 738 apeluri reale.

Serviciul 112 mulțumește cetățenilor care apelează responsabil numărul unic de urgență și reiterează că 112 trebuie folosit exclusiv pentru situații care necesită intervenție imediată.