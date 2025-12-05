Social

34% dintre apelurile la 112, în noiembrie 2025, au fost non-urgente

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 5 decembrie 2025
11 1 minut pentru citire

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 reamintește importanța utilizării corecte a numărului de urgență, după ce datele statistice arată că, în luna noiembrie 2025, 34% dintre apelurile recepționate au fost non-urgente. În total, au fost înregistrate 158 497 solicitări, cu o medie zilnică de aproximativ 5 283 apeluri.

În categoria apelurilor non-urgente au fost înregistrate, între altele:

  • 30 893 apeluri mute/silențioase (apelantul sună, dar nu răspunde);
  • 3 943 apeluri abuzive (intenție nejustificată și repetată);
  • 13 142 apeluri involuntare (apeluri accidentale);
  • 7 780 apeluri de tip Info (solicitări de informații generale, care nu constituie urgențe).

Potrivit estimărilor operaționale, aceste apeluri au consumat lunar un timp semnificativ: aproximativ 24 de ore pentru gestionarea apelurilor abuzive și 145 de ore pentru cele informative, interval care ar putea fi direcționat către preluarea rapidă a urgențelor reale.

Totodată, Serviciul 112 constată o descreștere cu 2,75% a apelurilor abuzive și Info, comparativ cu perioada ianuarie-august 2025, ceea ce indică o utilizare tot mai responsabilă a numărului de urgență.

În ceea ce privește cazurile reale, operatorii 112 au continuat să gestioneze solicitările cu promptitudine:

  • Cazurile medicale au reprezentat 70,48% din apelurile reale (61 051 apeluri);
  • Poliția a fost solicitată în 23 623 cazuri;
  • Pompierii și salvatorii au intervenit în 1 876 situații.

Cele mai multe apeluri au provenit din zone cu densitate populațională ridicată: Chișinău, Bălți, Orhei, Ungheni, Hâncești, Cahul, Soroca, Fălești, Ialoveni și Edineț. În noiembrie, timpul mediu de procesare a fost de 79 de secunde, iar un operator a preluat până la 3 738 apeluri reale.

Serviciul 112 mulțumește cetățenilor care apelează responsabil numărul unic de urgență și reiterează că 112 trebuie folosit exclusiv pentru situații care necesită intervenție imediată.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 5 decembrie 2025
11 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Unde te poți angaja în Republica Moldova?

5 decembrie 2025

Nouă proiecte primesc finanțare în r-le Criuleni și Dubăsari, din lotul III, anunțat de MIDR

5 decembrie 2025

Câte familii din Moldova au copii? BNS a calculat

5 decembrie 2025

„Copiii Moldovei”: numărul copiilor născuți în Moldova continuă să scadă

5 decembrie 2025
Back to top button