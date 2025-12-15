Social

34 de tone de ardei de import, retrase și nimicite de ANSA

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus nimicirea unui lot de 34 de tone de ardei de import, după ce analizele de laborator au indicat că acesta nu corespunde normelor de siguranță alimentară impuse în Republica Moldova.

Inspectorii ANSA au reținut oficial marfa încă la punctul de control, înainte ca produsul să ajungă în comerțul local. Lotul a fost sigilat și supus procesului de eliminare sub supravegherea specialiștilor instituției, care aplică o politică de toleranță zero față de produsele alimentare ce depășesc limitele admise sau prezintă risc pentru sănătatea consumatorilor.

Autoritatea reafirmă importanța respectării legislației de siguranță alimentară la import și recomandă operatorilor economici să se asigure că produsele introduse pe piața din R. Moldova îndeplinesc cerințele normative înainte de transport.

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

