34 de ani de amintiri și așteptări

Ziua Memoriei și Recunoștințe este marcată în Republica Moldova printr-o serie de evenimente, pentru a cinsti memoria celor care și-au sacrificat viața pentru integritatea și suveranitatea țării noastre.

Luni, 2 martie 2026, activități dedicate comemorării a 34 de ani de la începutul acțiunilor de luptă, slujbe de pomenire și depuneri de flori au avut loc în majoritatea localităților, pornind de la Cocieri, Molovata Nouă, Criuleni, etc.

Locuitorii satelor de pe platoul Cocieri, vecinii lor din dreapta Nistrului au fost primii care au văzut și trăit urgia gardiștilor separatiști, susținută de cazacii și pușcăriașii veniți din întreaga Rusie.

Operațiunile militare de pe Nistru a durat patru luni. Potrivit datelor oficiale, în conflict au participat peste 30 mii de persoane. 300 de militari și civili au murit, iar alți 3500 au fost răniți.

Acordul de încetare a focului a fost semnat la 21 iulie 1992, iar ulterior au fost începute negocierile politice pentru reglementarea diferendului transnistrean. Acestea încă nu s-au încheiat cu semnarea unui Acord de pace. Combatanții, tinerii, care au luat arma în mână pentru a-și apăra casa, țara de invazia străinilor feroci poartă povara acelor zile în suflet și speranța că va veni o zi când nu vor mai trece prin posturi de control și sacrificiul lor va căpăta rostul scontat.