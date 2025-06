Obiectiv turistic din România, sub riscul dispariției

Localitatea Praid din județul Harghita, stațiune balneară agreată pentru proprietățile sale terapeutice și de turiștii din stânga Prutului, riscă să rămână fără principala sursă de venit și atracție – salina. În urma ploilor abundente din luna mai, râul care curge prin apropiere s-a infiltrat în galeriile subterane, aflate la circa 400 m adâncime și au inundat în totalitate cavitățile existente. A fost afectat și cel mai superior etaj al salinei, cel care era amenajat drept zonă de tratament, aflat la 120 m sub pământ. Numeroase afaceri locale construite în jurul sării și tratamentelor cu sare riscă să fie închise definitiv. Exploatația de sare asigura în jur de 1700 tone anual și 130 locuri de muncă pentru mineri.

Întrebat de Digi24, Daniel Diaconu, profesor la facultatea de geografie a Universității din București, consideră că situația de la salina Praid este rezultatul combinării dintre un fenomen natural și unul antropic, început ani în urmă, iar autoritățile au fost duse în eroare tocmai din cauza debitului mic al râului în această zonă: „Râul Corund, care în mod normal avea un debit de sub 1 m cub pe secundă, a crescut în urma precipitațiilor până la 60 m cubi pe secundă, și acum în subteran sunt milioane de metri cubi de apă. Are loc dizolvarea sării și asta înseamnă că rezistența pilonilor care susțin galeriile ar putea fi afectată // …// Cred că pe viitor vom asista la formarea unui lac sărat în acea zonă, de natură antropică, la prăbușirea parțială sau totală a dzoturilor unde are loc extracția” – conchide profesorul, făcând trimitere la analizele făcute în alte situații similare. Daniel Diaconu a mai declarat că intervențiile umane în perioada precipitațiilor abundente nu ar fi ajutat la nimic, pentru că era foarte dificil să se lupte cu valul mare de apă, dar ar fi trebuit să se facă cu ani în urmă.

La intrarea în salină a avut loc și un protest al localnicilor, care afirmau că infiltrațiile s-au atestat și în alți ani, iar autoritățile au luat măsuri insuficiente. Potrivit presei locale din Harghita, în trecut, una din soluțiile pentru a securiza exploatația minieră de apele Corundului era plasarea acestuia într-o albie din beton. În loc, pe anumite porțiuni, autoritățile au căptușit albia cu o prelată impermeabilă, care a fost luată de viitură în urma creșterii mai mult decât excesive a nivelului apei de pe urma ploilor din luna mai, iar betonarea nu a fost dusă la bun sfârșit.

Duminică noaptea, România a cerut ajutorul Uniunii Europene prin Mecanismul European de Solidaritate în Situații de Urgență, una dintre intervenții de prim moment fiind oprirea fluxului de apă către mină. Oficialii europeni au fost informați despre „necesarul de specialiști (…) pentru a valida expertiza tehnică a colegilor noștri din România, de la experți în studii geologice, la experți în structuri miniere, experți în stabilitate, pentru a avea cei mai buni oameni din Europa și să vedem cum putem să rezolvăm această situație… să analizăm exact fiecare pas, pentru că nu ne permitem ca erorile care au avut loc în trecut, făcute la nivel local, să se mai repete”, a spus ministrul Economiei, Bogdan Ivan, citat de Digi24.

Între timp la Praid, 45 de gospodării au primit ordin de evacuare, în seara zilei de 1 iunie, pentru că o eventuală prăbușire ar putea genera o viitură care pune în pericol casele oamenilor.

Guvernul României a anunțat că antreprenorii care depind de veniturile din turism, vor primi despăgubiri de la stat.

Exploatarea salinei Praid a început în 1726.