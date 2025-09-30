Transport

33 persoane străine n-au reușit să intre în Republica Moldova

Pentru întrebări suplimentare, contactați: Linia Verde a Poliției de Frontieră: 022 259 717

foto credit:poliția de frontieră
Pe parcursul a 24 ore (29 septembrie 2025) în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 61 052 traversări.
Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi:
PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19 843 traversări persoane;
PTF Sculeni – 5 932 traversări persoane;
PTF Leușeni – 7 983 traversări persoane;
PTF Palanca – 5 932 traversări persoane;
PTF Otaci – 4 190 traversări persoane.
În ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în Republica Moldova s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat pentru 33 persoane străine.
 Încălcări înregistrate:
– Traversarea ilegală a FS de către persoane – 4;
– Folosirea documentului fals – 2;
– Încălcarea regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat – 16.
Poliția de Frontieră vă recomandă:
Pentru evitarea aglomerației folosiți traseele alternative:
PTFS „Leușeni-Albița”: Alternativa – PTFS „Leova-Bumbăta” sau PTFS „Cahul-Oancea”.
PTFS „Sculeni-Sculeni”: Optați pentru PTFS „Costești-Stânca” sau PTFS „Lipcani-Rădăuți Prut”.
PTF comun „Palanca-Maiaki-Udobnoe”: Alternativa – PTFS „Tudora-Starokazacie”.
 Pentru situația în timp real a punctelor de trecere a frontierei, accesați: https://border.gov.md/camere-web
