33 persoane străine n-au reușit să intre în Republica Moldova

Pe parcursul a 24 ore (29 septembrie 2025) în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 61 052 traversări.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi:

PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19 843 traversări persoane;

PTF Sculeni – 5 932 traversări persoane;

PTF Leușeni – 7 983 traversări persoane;

PTF Palanca – 5 932 traversări persoane;

PTF Otaci – 4 190 traversări persoane.

În ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în Republica Moldova s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat pentru 33 persoane străine.

Încălcări înregistrate:

– Traversarea ilegală a FS de către persoane – 4;

– Folosirea documentului fals – 2;

– Încălcarea regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat – 16.

Poliția de Frontieră vă recomandă:

Pentru evitarea aglomerației folosiți traseele alternative:

– PTFS „Leușeni-Albița”: Alternativa – PTFS „Leova-Bumbăta” sau PTFS „Cahul-Oancea”.

– PTFS „Sculeni-Sculeni”: Optați pentru PTFS „Costești-Stânca” sau PTFS „Lipcani-Rădăuți Prut”.

– PTF comun „Palanca-Maiaki-Udobnoe”: Alternativa – PTFS „Tudora-Starokazacie”.