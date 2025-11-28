Educaţie

3200 de elevi au participat la testarea competențelor digitale

Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din întreaga țară și-au testat, în premieră, competențele digitale în cadrul unui exercițiu național organizat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, comunică Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova.

Examenul a avut loc în 74 de instituții de învățământ, desemnate în calitate de Centre de Testare la propunerea organelor locale de specialitate în domeniul învățământului din toate raioanele/municipiile țării. Din totalul participanților, circa 2200 sunt elevi ai claselor a IX-a, iar aproximativ 1000 – ai claselor a XII-a.

„Transformarea digitală a educației nu mai este o opțiune, ci este o necesitate deoarece lumea în care trăim se schimbă rapid și tehnologiile digitale sunt prezente în toate domeniile. Respeciv, misiunea unei școli este să pregătească elevii nu doar să utilizeze tehnologia, dar să o înțeleagă, să o valorifice și de ce nu  – să o utilizeze într-un mod creativ și responsabil. Prin această testare le oferim posibilitatea elevilor să-și testeze competențele, să identifice care sunt punctele lor forte, dar și care sunt domeniile în care vor să progreseze”, a menționat Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare.

 Testarea Competențelor Digitale pentru elevii claselor a IX-a și a XII-a din r. Criuleni s-a desfășurat în patru centre: LT Mălăiești, LT Măgdăcești, LT „Boris Dînga”, Criuleni, și Gimnaziul Zăicana .
Conform examinatorilor, elevii au demonstrat responsabilitate, interes și dorință de autodepășire, acceptând cu încredere această provocare modernă.
sursa foto: DE Criuleni

În perioada 19–24 noiembrie, elevii participanți au beneficiat de sesiuni de instruire dedicate utilizării platformei md.brio.ro, unde au învățat cum să acceseze itemii și să navigheze în sistem. Aceste instruiri au avut drept scop familiarizarea elevilor cu mediul digital de testare și sporirea încrederii în procesul de evaluare.

Amintim că evaluarea competențelor digitale se bazează pe Cadrul European de Competențe Digitale (DigComp 2.2) fiind vizate cele cinci arii principale de competențe: alfabetizare în domeniul informației și al datelor; comunicare și colaborare; crearea de conținut digital; securitate, rezolvarea de probleme.

