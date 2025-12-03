3 decembrie ca un îndemn de a fi receptivi

La Criuleni Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități a fost marcată printr-un eveniment organizat de AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” în parteneriat cu autoritățile locale și filiala Criuleni a Societății Naționale de Cruce Roșie. Reuniunea a urmărit consolidarea cooperării intersectoriale pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și pentru îmbunătățirea modului de intervenție în situații critice.

În deschiderea evenimentului mesaje de salut au transmis șefa STAS Criuleni, Ludmila Brînza, precum și reprezentantele Crucii Roșii, Tatiana Cazacu și ai AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”, Victoria Secu, președinta Asociației raionale a persoanelor cu probleme de vedere, Ecaterina Novac. Toți vorbitorii au subliniat necesitatea unui răspuns coordonat al instituțiilor atunci când persoanele cu dizabilități se confruntă cu situații de risc.

Participanților le-a fost prezentată și o analiză actualizată a situației persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova, realizată de Ala Ianenco, coordonatoare de proiect.

– 3 decembrie nu e zi de sărbătoare, e o zi când putem relata despre momentele asupra cărora avem de lucrat – spunea în alocuțiunea sa Ala Ianenco.

Aceasta a evidențiat provocările existente și importanța consolidării serviciilor medicale, sociale și comunitare. Încadrarea în câmpul muncii, doar 20 % din persoanele cu dizabilități din Republica Moldova au un serviciu oficial este o provocarea grea pentru familii și persoane cu probleme de sănătate. Accesibilitatea în edificiile APL și statale mai rămâne o problemă. Roman Onica, vicepreședintele r. Criuleni, recunoștea că panta de acces în clădirea CR Criuleni este alunecoasă și că la elaborarea bugetului pentru 2026 ar putea fi luată în considerare și adaptarea ei pentru nevoile persoanelor cu dizabilități locomotorii, îndemnând asistența să semnaleze problemele cu care se confruntă.

Izbișteanca Eleonora Verdeș a mărturisit și despre dificultatea cu care a ajuns, fiind în scaun rulant, la ședința respectivă. Totodată au fost aduse și exemple de intervenții prietenoase persoanelor cu dizabilități la Centrul Multifuncțional, Procuratura, Judecătoria Criuleni…

Un aspect important al evenimentului l-a constituit atelierul practic coordonat de Tatiana Cazacu, directoare a filialei Criuleni a Crucii Roșii. Pe baza a trei studii de caz, participanții au discutat cauzele generatoare ale situațiilor critice, pașii corecți de intervenție și actorii care trebuie implicați pentru un răspuns eficient. Exercițiul a fost urmat de o demonstrație practică de acordare a primului ajutor.

În a doua parte a reuniunii, moderată de psihologa Ina Cazacu de la Centrul de Intervenție Timpurie „Lăstărel”, a fost elaborat un algoritm comun de intervenție urgentă, menit să îmbunătățească coordonarea dintre echipele medicale, psihosociale și comunitare.

Evenimentul moderat de către Mariana Grajdian s-a încheiat cu formularea concluziilor și reiterarea angajamentului instituțiilor de a promova incluziunea și prevenirea situațiilor critice care afectează persoanele cu dizabilități. Participanții au continuat discuțiile într-un cadru informal,unde și-au împărtășit așteptările și nedumeririle, inclusiv cele legate de discrepanța dintre salarul minim și pensia de dizabilitate, care e de peste două ori mai mică.

Persoanele cu dizabilităţi reprezentatau la 1 ianuarie 2025 6,7% din populaţia cu reședință obișnuită, iar copiii cu dizabilităţi au constituit 2,3% din numărul total al copiilor (de până la 18 ani) cu reședință obișnuită din Republica Moldova.

Aceste persoane sunt în preajma noastră și au nevoie de sprijin comunitar și statal.