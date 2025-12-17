291 de panouri fotovoltaice la spitalul din Anenii NOI

Complexul spitalicesc din Anenii Noi, care înregistrează anual peste 100.000 de vizite în ambulatoriu, a fost dotat cu 291 de panouri fotovoltaice, cu o capacitate de 180 kW pentru producerea energiei electrice și 62 kWh pentru stocarea acesteia.
Noile sisteme permit instituției să asigure continuitatea serviciilor medicale în cazul întreruperilor de energie electrică. Această investiție contribuie la o utilizare mai eficientă a resurselor publice.
„Din banii economisiți vom putea să achiziționăm un ultrasonograf performant, un laparoscop performant și un aparat de roentgen mobil”, afirmă Diana Bradu, Directoarea Spitalului Raional Anenii Noi.
Spitalul Raional Anenii Noi se numără printre primele trei instituții medicale din țară, alături de spitalele raionale din Strășeni și Cimișlia, care beneficiază de panouri solare și sisteme de stocare a energiei electrice, instalate cu sprijinul Guvernului Italiei și PNUD.
Investiția totală depășește 500.000 de dolari, contribuind la consolidarea rezilienței energetice a sistemului medical și la creșterea capacității de răspuns în situații de urgență.
Sistemele fotovoltaice de la cele trei spitale raionale din Anenii Noi, Strășeni și Cimișlia vor produce anual 506 MWh energie electrică verde și vor diminua emisiile de CO2 cu 237 tone anual, contribuind la protejarea mediului și la adaptarea la schimbările climatice.