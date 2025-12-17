291 de panouri fotovoltaice la spitalul din Anenii NOI

Complexul spitalicesc din Anenii Noi, care înregistrează anual peste 100.000 de vizite în ambulatoriu, a fost dotat cu 291 de panouri fotovoltaice, cu o capacitate de 180 kW pentru producerea energiei electrice și 62 kWh pentru stocarea acesteia.

Complexul spitalicesc din Anenii Noi, care înregistrează anual peste 100.000 de vizite în ambulatoriu, a fost dotat cu 291 de panouri fotovoltaice, cu o capacitate de 180 kW pentru producerea energiei electrice și 62 kWh pentru stocarea acesteia.

Noile sisteme permit instituției să asigure continuitatea serviciilor medicale în cazul întreruperilor de energie electrică. A ceastă investiție contribuie la o utilizare mai eficientă a resurselor publice.

„Din banii economisiți vom putea să achiziționăm un ultrasonograf performant, un laparoscop performant și un aparat de roentgen mobil”, afirmă Diana Bradu, Directoarea Spitalului Raional Anenii Noi.