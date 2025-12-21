Finanțe

26 decembrie e termenul limită

21 decembrie 2025
2 minute pentru citire

Termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna noiembrie este data de 26 decembrie 2025, informează Serviciul Fiscal de Stat.

Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate către data menționată, pentru noiembrie 2025, sunt aferente:

  • Impozitului pe venit (Forma IPC21, Forma IU17);
  • Taxei pe valoare adăugată, accizelor (TVA12, ACZ09);
  • Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (Forma POLMED25), de către subiecții care nu fac parte dintr-un sistem colectiv al responsabilității extinse a producătorului și nici nu sunt înregistrați ca sistem individual pentru ambalajele plasate pe piață, precum și pentru mărfurile care sunt specificate în Anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998;
  • Declarația privind utilizarea distilatelor obținute pe bază de vin;
  • Taxelor în fondul de susținere a populației (TFSP20).

La fel, la data de 26 decembrie 2025 expiră termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul curent, dar și a impozitului pe venit în rate pentru trimestrul IV al anului 2025.

Informăm că, întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier), care au ales să beneficieze de dreptul de a achita impozitul pe venit în 2 rate, până la data de 26 decembrie trebuie să achite cea dea doua rată în valoare de 3/4 din suma impozitului calculat.

Către data de 26 decembrie 2025, persoanele juridice au obligația să prezinte Darea de seamă privind impozitul unic pentru tranzacții cu persoane afiliate aferente anului 2024 (Forma IUPT24).

De asemenea, până la data menționată supra urmează să fie efectuată prezentarea dării de seamă și achitarea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma TAXI18aferent lunii ianuarie 2026, de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi. În cazul angajării persoanelor după prezentarea dării de seamă respective, angajatorii menționați sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării.

Lista dărilor de seamă fiscale ce urmează a fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat și obligațiile fiscale ce urmează a fi achitate la BPN, pot fi vizualizate în Calendarul fiscal de pe pagina-web a SFS, alegând categoria de contribuabili din care faceți parte. Calendarul poate fi accesat aici.

Tag-uri
