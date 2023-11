Primari aleși din primul tur în r. Criuleni

Conform datelor preliminare, publicate de Comisia Electorală Centrală, după prelucrarea a 38 de procese verbale din 38 posibile, datele arată în felul următor:

or. Criuleni – Mihail Sclifos, PSRM

com. Bălțața – Perepicica Vadim, PSRM

com. Dolinnoe – Țelișceva Pavlina, PSRM

com. Drăsliceni – Petru Buzu, PAS

com. Hârtopul Mare – Anghelici Eugenia, PAS

com. Hrușova – Pavel Roșca, PAS

com. Miclești – Iurie Buga, PAS

com. Pașcani – Vasile Gîrbea, PSDE

s. Cimișeni – Pisarenco Valentina, PSDE

s. Corjova – Ojog Gheorghe, PL

s. Coșernița – Tipa Fiodor, PSRM

s. Cruglic – Iurie Neculai, PAS

s. Ișnovăț – Petru Țarigradean, CUB

s. Izbiște – Ion Plămădeală, ALDE

s. Jevreni – Igor Rotari, PLDM

s. Măgdăcești – Cojocari Liuba, PAS

s. Mașcăuți – Carțîn Valeriu, PAS

s. Rîșcova – Camenșcic Sergiu, PAS

Cu excepția satului Ișnovăț, în localitățile care au ales din primul tur rămân în funcție primarii cara au exercitat și mandatul precedent.

În celelalte localități va avea loc turul doi, peste două săptămâni. E vorba de com. Bălăbănești, s. Dubăsarii Vechi, s. Zăicana, s. Slobozia-Dușca, com. Răculești, s. Onițcani, com. Boșcana.