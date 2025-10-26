Economic

24 vinificatori au adunat 46 de medalii pentru Republica Moldova

Performanța de la Montréal confirmă nu doar maturitatea sectorului vitivinicol, ci și reputația tot mai solidă a Moldovei ca destinație enoturistică.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 octombrie 2025
0 1 minut pentru citire

Republica Moldova continuă să își consolideze reputația internațională în domeniul vinificației. La ediția din acest an a competiției Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurată la Montréal – cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord – vinurile moldovenești au obținut 46 de medalii, devenind una dintre cele mai premiate țări ale competiției, transmite MOLDPRES.

Sub brandul național „Wine of Moldova – A legend alive”, Republica Moldova a participat cu 132 de probe, prezentate de 24 de producători autohtoni.

„Rezultatele au fost spectaculoase: 4 medalii Grand Gold; 41 medalii Gold;  1 medalie Silver; Titlul „Best of Show & Prix VINOFED”, una dintre cele mai înalte distincții ale competiției. Performanța confirmă calitatea, consistența și reziliența industriei vitivinicole moldovenești, care continuă să câștige recunoaștere pe cele mai competitive piețe internaționale”, explică Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV).

Concursul Sélections Mondiales des Vins este afiliat VINOFED, Federația Mondială a Marilor Concursuri Internaționale de Vinuri și Băuturi Spirtoase. Jurizarea este efectuată de un panel internațional de experți, iar premiile acordate oferă un puternic avantaj comercial vinurilor distinse.

„Succesul Moldovei la Montréal reflectă nu doar talentul vinificatorilor locali, ci și eforturile comune ale industriei și ale autorităților de a promova vinul moldovenesc ca produs de identitate națională și ambasador al calității pe piețele externe”, subliniază ONVV.

Participarea Republicii Moldova la competiție a fost sub egida Oficiului Național al Viei și Vinului, în cadrul programului de promovare „Wine of Moldova”, cu sprijinul partenerilor internaționali din sectorul vitivinicol.

În ultimii ani, vinul a devenit un simbol autentic al Republicii Moldova, un produs de export cu valoare adăugată ridicată și o carte de vizită a țării în relațiile culturale și economice internaționale.

Datorită eforturilor Oficiului Național al Viei și Vinului și ale cramelor membre ale brandului „Wine of Moldova”, vinurile moldovenești sunt prezente astăzi în peste 70 de țări, fiind premiate în mod constant la competiții internaționale din Europa, Asia și America. 

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 26 octombrie 2025
0 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Primii 83 tineri gata să primească 3000 de lei lunar

10 octombrie 2025

Se anunță un nou concurs de comercializare a bunurilor confiscate

22 septembrie 2025

Cum moldovenii au ajuns în topul celor 10 cei mai mari exportatori de prune din lume

19 septembrie 2025

Vezi că Poți! În afaceri – lent, dar sigur. Povestea tânărului care crește melci în Moldova (Video)

18 septembrie 2025
Back to top button