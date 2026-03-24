24 Martie – Ziua mondială de combatere a tuberculozei. Bărbații sunt de trei ori mai expuși infecției, decât femeile

24 martie este Ziua mondială de profilaxie a tuberculozei (TB), scopul căreia este sensibilizarea publicului cu privire la consecințele devastatoare ale tuberculozei asupra sănătății, societății și economiei și pentru a intensifica eforturile de a pune capăt epidemiei globale de TB.

Evenimentul din anul curent continuă tema „Da! Putem stopa TB!” – un îndemn îndrăzneț la acțiune și un mesaj de speranță, afirmând că este posibil să schimbăm cursul epidemiei de tuberculoză, chiar și într-un mediu global dificil.

În fiecare zi, în lume peste 3400 de oameni își pierd viața din cauza tuberculozei și aproape 30.000 de oameni se îmbolnăvesc de această boală care poate fi prevenită și vindecată. La nivel global, 83 de milioane de vieți au fost salvate din anul 2000 și până acum. Totodată, 10.7 milioane de persoane s-au îmbolnăvit de tuberculoză, iar 1.23 milioane de persoane au murit de tuberculoză în 2024.

TB este prezentă în toate țările și grupele de vârstă. Regiunea Europeană Organizației Mondiale a Sănătății, deși reprezintă doar 2,1% din povara globală a tuberculozei, continuă să fie regiunea cea mai grav afectată de formele de boală rezistente la medicamente – cu o cincime din numărul global de cazuri de tuberculoză multidrogrezistentă (21%) și mai mult de o treime din cazurile de tuberculoză preextensiv rezistentă la medicamente (37%).

Republica Moldova se află printre cele 40 de țări cu o povară înaltă a tuberculozei multidrogrezistente din lume, cu toate că se atestă o scădere continuă a cazurilor noi de TB. Incidența cazurilor noi prin tuberculoză în anul 2024 a constituit 54,4 la 100.000 populație, cu 8,4% mai puțin decât în a.2023. Mortalitatea în anul 2024 a constituit 4,9 la 100.000 populaţie (139 cazuri), înregistrând o scădere de 23,4% față de 2023 (6,4 la 100.000, 186 cazuri). Ponderea cazurilor noi prin tuberculoză la barbați în anul 2022 a constituit 75%, la femei – 25%. Rata tuberculozei drogrezistente a constituit 26,2% printre cazuri noi și 39% printre cazurile de reluare a tratamentului, evidențiind povara semnificativa a TB drogrezistente și necesitatea consolidării prevenirii, diagnosticului precoce și aderenței la tratament.

Apel la acțiune pentru toți:

Informați-vă despre cauzele, simptomele și prevenirea TB.

Faceți testul pentru a depista cât mai devreme infecția TB.

În caz de îmbolnăvire – urmați tratamentul și respectați toate recomandările medicului.

Nu credeți în mituri sau informații false. Luați măsuri împotriva stigmatizării și discriminării legate de TB.

Apel către lucrători medicali:

Integrați TB în intervențiile medicale de rutină.

Oferiți îngrijire blândă, respectuoasă față de drepturile omului și fără stigmatizare;

Asigurați-vă că sunteți instruit și că aveți la dispoziție cele mai recente îndrumări ale OMS pentru serviciile de prevenire, diagnosticare, tratament și îngrijire a tuberculozei.

Dragi tineri !

Pledați pentru investiții de resurse, sprijin, îngrijire și informații pentru a câștiga lupta împotriva tuberculozei!

Sensibilizați-vă, deveniți susținători ai luptei împotriva tuberculozei!

Sprijiniți pacienții cu tuberculoză din comunitate cu resurse și sfaturi!

Împreună, suntem uniți în misiunea de a pune capăt tuberculozei și de a salva vieți!

Sursa: ansp.gov.md