24 decembrie – Caravana Crăciunului revine pe străzile din Chișinău

sursa foto: dse.md

O coloană de autospeciale împodobite în straie de sărbătoare va aduce lumină, bucurie și spiritul Crăciunului în inima capitalei, în ajun de Crăciun ( stil nou),  miercuri, 24 decembrie 2025,  începând cu ora 17.30, comunică IGSU.

Caravana va porni din  fața Ministerului Afacerilor Interne pe traseul str. Calea Ieșilor – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75, apoi va continua să colinde străzile orașului, transformând Chișinăul într-o adevărată poveste de iarnă.

Pompierii și salvatorii, alături de partenerii: Supraten, Moldova Agroindbank, FinComBank, Caritas, Kaufland, Victoriabank, Asociația “Capelan de Patrulă” vor vizita instituții medicale și centre de plasament, oferind cadouri, zâmbete și speranță celor care au cea mai mare nevoie.

Orășenii și oaspeții capitalei vor putea face poze , asculta colindele și savura magia Crăciunului!
  Fii parte din poveste! 

