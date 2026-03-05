23 din 25 de primari din raionul Ialoveni se pronunță pentru lichidarea consiliilor raionale și împotriva amalgamării forțate

Primarii au atras atenția și la necesitatea lichidării consiliilor raionale.

În Declarație, primarii din Ialoveni se pronunță împotriva amalgamării normative, pe care o consideră o încălcare vădită a principiilor autonomiei locale. și a fost Evenimentul a avut loc la consultările organizate de Cancelaria de Stat în acest raion privind reforma administrației publice locale.

„Dumnealor spun că se consultă și vrem să vedem dacă vor ține cont de părerea noastră. Să nu uităm că raionul Ialoveni a demonstrat la alegerile din ultimii ani că este cel mai proeuropean din țară”, a declarat Daniel Țonu, primarul comunei Zîmbreni.

Concomitent cu amalgamarea voluntară, primarii din raionul Ialoveni consideră că este necesar de a implementa următoarele mecanisme: