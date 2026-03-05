Social

23 din 25 de primari din raionul Ialoveni se pronunță pentru lichidarea consiliilor raionale și împotriva amalgamării forțate

Daniel Țonu, primarul comunei Zîmbreni
23 din 25 de primari din localitățile raionului Ialoveni au aprobat o Declarație prin care susțin conceptul de amalgamare voluntară, doar că acesta trebuie să fie un proces etapizat, îmbunătățit cu mecanisme și să nu fie grăbit. Aceasta a fost prezentată la consultările organizate de Cancelaria de Stat în acest raion privind reforma administrației publice locale, comunică CALM.
Primarii au atras atenția și la necesitatea lichidării consiliilor raionale.

În Declarație, primarii din Ialoveni se pronunță împotriva amalgamării normative, pe care o consideră o încălcare vădită a principiilor autonomiei locale. și a fost  Evenimentul a avut loc la consultările organizate de Cancelaria de Stat în acest raion privind reforma administrației publice locale.

Dumnealor spun că se consultă și vrem să vedem dacă vor ține cont de părerea noastră. Să nu uităm că raionul Ialoveni a demonstrat la alegerile din ultimii ani că este cel mai proeuropean din țară”, a declarat Daniel Țonu, primarul comunei Zîmbreni.

Concomitent cu amalgamarea voluntară, primarii din raionul Ialoveni consideră că este necesar de a implementa următoarele mecanisme:

  • Descentralizarea financiară: impozitul pe venit la locul de trai, cota din impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător în mărime de minim 30%, cota parte TVA în mărime de minim 30%.
  • Digitalizarea serviciilor prestate de APL I și soluționarea impedimentelor ce nu permit acest lucru.
  • Soluționarea problemelor ce ține de înregistrarea patrimoniului UAT, mai multe localități nu sunt incluse în PIEF.
  • Creșterea Atractivității Funcției Publice, deoarece funcția publică nu este atractivă față de domeniul privat, majorarea valorii de referință.
  • Aprobarea Regulamentului de cofinanțare și prefinanțare pentru proiectele din fondurile Uniunii Europene.
  • Regionalizarea serviciilor și dezvoltarea infrastructurii comunităților locale, accesul la proiecte nu trebuie să fie discriminatoriu după numărul populației.
  • Dublarea stimulentelor alocate și alocarea lor pe o perioadă de 5 ani.
  • Excluderea Plafonului de populație la crearea clusterului.
