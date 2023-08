Mihai Istrati a devenit o sursă de inspirație pentru semeni

Mihai Istrati de la Ișnovăț, raionul Criuleni este unul dintre tinerii care au reușit să-și realizeze un vis cu ajutorul Uniunii Europene. Acum este stăpânul unei ferme de iepuri și are o ocupație prin care dăruiește bucurii și altor oameni pentru că vinde iepurași, nu carne.

Succesul lui este și unul din rezultatele proiectului finanțat de Uniune Europeană și cofinanțat de Suedia “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, implementat de Fundația Est-Europeană, prin care au fost acordate granturi pentru sub-proiectul ,,Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități”, implementat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).

Or, după cum a spus Alina Prodan, manageră de proiect la Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova solicitată de ”Est-Curier”, Mihai Istrati a fost unul din cei 20 tineri selectați cu implicarea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Criuleni și a Oficiului Forței de Muncă Criuleni pentru instruiri și abilitare economică.

Tânărul a avut tăria de caracter să aplice cunoștințele căpătate în practică, să elaboreze un plan de afaceri și astfel a obținut și suportul financiar pentru a procura cuști, granulator.

Proiectul “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică inclusivă și durabilă în Republica Moldova” sprijină 10 fonduri de antreprenoriat care oferă asistență tehnică și financiară pentru activitățile economice ale tinerilor aflați în afara sistemului de educație, formare și ocupație profesională (Tineri NEET – Not in Education, Employment, or Training), finanțează 10 consorții ale organizațiilor societății civile care dezvoltă și oferă servicii de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile.

În cadrul proiectului se oferă finanțare pentru crearea și dezvoltarea a 15 întreprinderi sociale care vor integra persoane vulnerabile pe piața muncii și vor fi finanțate 6 centre regionale de suport în afaceri.