21 de tone de carne de pui contaminate cu Salmonella, depistate la frontiera Leușeni

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la frontieră un lot semnificativ de carne de pui importată, în urma unor controale de rutină care au identificat riscuri pentru sănătatea publică.

Peste 21 de tone de carne de pui separată mecanic congelată au fost oprite la Postul de Inspecție la frontiera de stat Leușeni după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis, un agent patogen responsabil pentru toxiinfecții alimentare.

Întregul lot a fost imediat sechestrat de către inspectorii ANSA, iar, în cooperare cu operatorul economic importator, s-a decis returnarea produsului către producătorul extern. Autoritatea subliniază că măsura s-a luat înainte ca marfa să ajungă pe piața Republicii Moldova și că aceasta nu a intrat în circuitul de consum uman.

Reprezentanții ANSA au sfătuit consumatorii să achiziționeze carne și produse din carne doar din locuri autorizate, unde sunt respectate normele de siguranță alimentară.

Carnea separată mecanic (CSM) este un produs obținut prin îndepărtarea mecanică a resturilor de carne de pe oase și carcase de păsări, un proces care modifică structura fibrelor musculare și impune standarde stricte de siguranță alimentară pentru a preveni riscuri microbiologice.