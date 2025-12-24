208 pastile cu substanță psihotropă, camuflate în boxe muzicale, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău(video)

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat descoperirea unui lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă, ascunse în interiorul a două boxe muzicale care urmau să fie expediate prin serviciu poștal spre Federația Rusă. Camuflajul a fost descoperit în cursul controlului efectuat la Aeroportul Internațional Chișinău, pe sensul de ieșire din țară, în colaborare cu funcționarii vamali.

Potrivit oamenilor legii, coletul a fost scanat cu aparatul cu raze X, iar suspiciunile au apărut după această verificare. În urma deschiderii și controlului amănunțit, au fost găsite 208 pastile, care ulterior au fost supuse analizelor de laborator, acestea au confirmat prezența unei substanțe psihotrope reglementate de legislația moldovenească privind controlul substanțelor interzise.

Expeditorul coletului este un locuitor al municipiului Bălți, iar acum cazul este cercetat în continuare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Autoritățile de frontieră au ridicat coletul și își reafirmă angajamentul ferm în combaterea criminalității transfrontaliere, îndemnând totodată cetățenii să raporteze orice activitate suspectă în zona de frontieră.