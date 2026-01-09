2025 – cel mai slab an pentru producția de miere, afectată de înghețurile din primăvară

Conform unei analize, rezultatele căreia au fost făcute publice, anul 2025 ar fi cel mai slab an, din ultimii 15, pentru ramura apicolă și Republica Moldova. Datele prezentate de economistul Veaceslav Ioniță în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”, arată că miere s-a produs puțină, iar sectorul este salvat parțial de stocuirile apicultorilor și de exporturi.

Cauza subproducerii de miere, potrivit expertului, au fost înghețurile severe din primăvara anului trecut care au afectat grav flora meliferă, determinând o înjumătățire a producției apicole. Estimările lui Ioniță arată că în 2025 producția de miere a scăzut la aproximativ 2,5 mii de tone, un nivel comparabil cu cel din anul 2010 și cel mai scăzut din ultimii 10–15 ani. Potrivit expertului, acesta a fost un an extrem de critic pentru ramura apicolă.

În pofida producției reduse, declară economistul, sectorul a fost parțial salvat de creșterea prețurilor de export și de valorificarea stocurilor acumulate în anii precedenți. Astfel, în 2025 exporturile de miere sunt estimate la 13,8 milioane de dolari, în creștere față de 2024, dar încă sub nivelul maxim atins în 2017. În total, aproximativ 4,5 mii de tone de miere au fost exportate, dintre care circa 2 mii de tone au provenit din rezervele anilor anteriori.

Datele analizei arată că, în paralel cu dificultățile de producție, numărul familiilor de albine din Republica Moldova continuă să crească. Dacă în 2015 existau 124,3 mii de familii de albine, în 2025 s-a ajuns la aproximativ 212 mii, cu aproape 88 de mii mai multe decât în urmă cu un deceniu. Majoritatea covârșitoare a acestora sunt deținute de gospodăriile populației, fapt ce confirmă interesul constant al moldovenilor pentru investițiile în apicultură, în pofida veniturilor în scădere.

Analiza exporturilor prezentată de către Veaceslav Ioniță relevă faptul că principalele piețe de desfacere pentru mierea moldovenească, în ultimii trei ani, au fost Italia, România și Slovacia, urmate de Franța, Norvegia și Germania. Totuși, prețurile de export rămân sub presiune. După nivelul maxim de 3,8 dolari/kg înregistrat în 2022, prețurile s-au prăbușit în 2023 și 2024, revenind treptat în 2025 până la 3,3 dolari/kg în trimestrul trei, încă sub nivelurile din anii favorabili.

Potrivit analistului economic, ramura apicolă rămâne extrem de vulnerabilă la fluctuațiile de preț. În 2025, apicultorii au încasat, în termeni reali, doar aproximativ 40% din veniturile obținute pentru un kilogram de miere în anul 2010. Practic, pentru a obține același venit ca acum 15 ani, un apicultor este nevoit să vândă de 2,5 ori mai multă miere.

Analiza consumului intern de miere reflectă instabilitatea sectorului. În 2025, consumul mediu a scăzut la aproximativ 0,4 kg per locuitor, după ce în 2023 ajunsese la 0,7 kg per persoană. „Anul 2025 a demonstrat cât de vulnerabilă este apicultura din Republica Moldova la factorii climatici și la evoluția prețurilor externe. Deși exporturile și stocurile au amortizat șocul, fără politici de sprijin și stabilizare, ramura rămâne expusă unor riscuri majore”, a concluzionat expertul.

