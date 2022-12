20 de licee din țară, inclusiv din Holercani și Boșcana, au primit echipament IT din partea României

Ministerul Educației și Cercetării a transmis în 20 de licee din Republica Moldova echipamente IT, în valoare de 169 475 de lei setul. Proiectul în cadrul căruia se fac dotările se numeșlte ”Digitalizare educațională”.

Ministerul Educației a însoțit donațiile de o scrisoare explicativă din care reiese că echipamentele au fost procurate și au fost transmise instituțiilor de învășțământ selectate în cadrul unui eveniment festiv pe data de 28 noiembrie, în temeiul Contractului de Donație semnat între Ministerul Educației și Crecetării al Republicii Moldova și Departamentul pentru relația cu Republica Moldova din România, care a fost încheiat cu o săptămână mai devreme, la 21 noiembrie 2022. Valoarea totală a lotului destinat celor 20 de școli e de circa 3,5 milioane de lei.

Setul de echipamente conține două imprimante a câte 19 mii de lei fiecare, o tablă interactivă în valoare de 64806 lei și cinci laptopuri a câte 12867 lei fiecare, plus alte consumabile.

În cadrul evenimentului de transmitere a echipamentului, secretarul de stat al DRRM, Adrian Dupu, E.S. ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Turcanu.

„Încercăm să ajutăm procesul educațional din Republica Moldova să țină pasul timpurilor în care trăim, în care digitalizarea joacă un rol foarte important. Pe perioada pandemiei ne-am convins cât de important este ca lecțiile să se desfășoare chiar dacă elevii nu puteau veni la școală. Ne bucurăm că putem să contribuim. România pune un mare accent pe educație. Credem că doar prin educație putem să schimbăm și mentalitatea și paradigma. Este important ca să avem generații educate în spirit proeuropean”, a spus secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Adrian Dupu.

”E foarte binevenit acest echipament pentru noi. Nu am avut până acum display. Am avut două table interactive procurate prin 2015, care demult au ieșit din funcțiune, dar de fapt ele nici nu erau completate cum se cuvine. Am instalat deja echipamentul în cabinetul de informatică, elevii se folosesc deja de el. Clasa a devenit mai populară datorită acestui ecran mare, care atrage elevii și la recreații. Copiatoarele la fel le-am instalat. Unul este pus la dispozișția bibliotecii și celălalt – la secretariat.” – ne-a spus Tamara Rotari, directoarea gimnaziului din Holercani, Dubăsari.