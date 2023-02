Tinerii și-au prezentat rezultatele obținute cu suportul programului de granturi, finanțat din bugetul r. Criuleni și cel al Ministerului Educației

Totaluri și noi planuri au făcut tinerii din r. Criuleni, care au participat la Conferința de totalizare a Programului de granturi pentru organizațiile de tineret și grupurile de inițiativă ale tinerilor, ce au primit finanțare în anul 2022 din bugetul public.

La Centrul ”Universul Tinerilor – UniT” din or. Criuleni, care îi ghidează, prin specialiștii săi, tinerii au prezentat sâmbătă, 28 ianuarie, proiectele pe care le-au inițiat în anul 2022 în satele și comunele lor, au demonstrat prin fotografii că le-a reușit valorificarea banilor și au mai reușit să unească comunitățile de adulți în jurul ideilor lor, au fost înțeleși și ajutați.

Rând pe rând, în fața colegilor din alte școli, grupurile de inițiativă locale au vorbit despre scopul proietelor lor și rezultate.

Grupul de inițiativă „Impact” din Gimnaziul Miclești, bunăoară, a implementat proiectul „Teren de volei”, scopul căruia a fost promovarea modului sănătos de viață, activităților sportive. Tinerii au solicitat finanțare pentru amenajarea terenului pentru volei, achiziționarea inventarului necesar, a 20 de uniforme, și pentru organizarea competițiilor sportive. Au avut nevoie pentru asta de 16 670 de lei, dintre care 12 mii de lei au constituit grantul alocat de Consiliu Raional Criuleni, iar celelalte cheltuieli au constituit contribuția localității. „Inițiativa a venit de la elevii gimn. Miclești. Avem mulți elevi cărora le place acest gen de sport, lor le-a venit ideea proiectului. După achizițiobarea echipamentului am organizat și competiții, am promovat în localitate activitățile sportive, sub motouol „Cine practică sport, nu are vicii” – spunea Adriana Homițchi.

„Am încheiat și un parteneriat cu adulții din localitate, și credem că fără de ajutorul lor nu am fi reușit. Chiar și vacanța și arșița nu ne-a oprit, și stim că proiectul va avea continuitate, or, avem nevoie de bani ca să îngrădim terenul și noi sperăm că vom reuși” – o completa Olivia Sîrbu pe colega sa.

Ludmila Homițchi, directoarea gimanziului Miclești, a remarcat că elevii deja al șaselea an implementează proiete în localitate, iar cu ajutorul acestui program de granturi au reușit să realizeze îmbunătățiri școlii, ca aceasta să devină mai prietenoasă copiilor.

Tinerii din com. Hârtopul Mare au implementat în anul trecut patru proiecte, câte două în fiecare din cele două sate ale comunei, spunea coordonatoarea lor, Ecaterina Țurcan. Alexandrina Sandu, lidera grupului de inițiativă „Impact” din Hârtopul Mic, grup care a organizat proiectul „Fotografia – un univers nelimitat”, povestea despre cum au lucrat tinerii:

„Am decis să instruim elevii din gimnaziul nostru cum să folosească corect un aparat foto, cum să facă poze calitative, creative, să transmită astfel emoția puternică. Am procurat o cameră de fotografiat și echipamente de filmat, rame și materiale necesare pentru expoziție. Am vizitat cele mai frumoase locuri din comuna noastră, am fotografiat cele mai frumoase peisaje. Am avut și o activitate „Prietenul meu patruped”, și i-am îndemnat pe elevii din gimnaziu să facă poze cu ei și cu animăluțele de companie. Practic, toți elevii din gimnaziu au vrut să participe la această activitate, pentru că tuturor le plac animalele, iar aparatul a prins această fericire de pe chipul copiilor. Urmează să realizăm o galerie cu cele mai reușite fotografii din cadrul acestui proiect, să le aranjăm pe un panou în incinta gimnaziului nostru, să le privim la recreații și să ne gândim că avem un sat frumos și elevi care se implică, suntem o forță, pe care trebuie să o folosim ca să facem lucruri cât mai frumoase” – spunea Alexandrina Sandu.

Colegul său, Victror Roșca, a prezentat proiectul realizat la Hârtopul Mare cu denumirea ”Fotbal Team”. Este vorba de un grup de tineri pasionați de fotbal, care participă la competiții de la numele satului, care au folosit grantul pentru a amenaja terenul sportiv pe care să practice sportul preferat: ”Ne-au sărit în ajutor adulții din sat, care au implicat tehnică specială pentru a nivela terenul, am vopsit porțile, am conturat terenul cu linii, am amenajat bănci pentru spectatori, urne pentru gunoi, am procurat uniforme sportive și jambiere și uniformă pentru portar. Am organizat și întreceri sportive pe terenul ameajat de noi.”

Valeria de la Jevreni a vorbit despre cum a utilizat grupul de inițiativă grantul pentru a impulsiona viața sportivă în gimnaziu, a dota sala de sport cu echipament și cât de atractivă a devenit instituția pentru elevi, iar Ludmila de la Mașcăuți a explicat de ce a fost necesar să fie amenajată curtea gimnaziului și cum au contribuit părinții și alți localnici la cauza lor.

„Radioul – o formă de comunicare, educație și informare” (Hârtopul Mic), „Scena visurlor noastre” (Hârtopul Mare), „Pe undele radioului” (Slobozia Dușca), „O minte sănătoasă într-un corp sănătos” (Jevreni); „Parc școlar” și „Ochiul comunității”, Mașcăuți, „Ochii și urechile comunității” și „Non-Stop” LT Criuleni, proiecte la Bălășești, Mălăieștii Noi – sunt doar câteva dintre ideile puse pe hârtie și realizate de elevii care-și fac studiile în gimnazii și licee.

Eduard Soltanici, directorul Centrului UniT, a remarcat aportul coordonatorilor grupurilor de tineri, care au avut menirea să-i convingă să se implice. Tot ei au puterea de a continua ghidarea tinerilor și a perpetua dorința lor de a realiza proiecte, iar în semn de recunoștință le-a înmnânat diplome.

„Aplicați și în anul curent, pentru că este o metodă de a căpăta finanțare pentru niște activități extrașcolare, tinerii descoperă ceva nou și interesant, dezvoltă abilități de comunicare, planificare, identificare a nevoilor comunitărților, de gestionare a proiectelor, mai supliniți și bugetele instituțiilor care sunt așa cum sunt! ” – le spunea Eduard Soltanici colegilor coordonatori.

O parte din prezentări le-a ascultat și Pavel Spînu, președintele raionului, care a remarcat sclipirea din ochii elevilor care și-au atins scopul și au realizat ceea ce și-au dorit, le-a înmânat câte un semn comemorativ pentru reușite.

Consiliul Raional Criuleni a alocat trei ani la rând surse din buget pentru finanțarea inițiativelor tinerilor. Primul an suma a fost destul de modestă – 50 de mii de lei, completată cu 100 de mii de Ministerul Educației, în 2022 contribuția a fost de 100 de mii de la fiecare autoritate, iar în anul 2023 Ministerul Educației nu va mai cofinanța programul, iar în bugetul raionului au fost prevăzuți 160 de mii de lei pentru finanțarea programului de granturi, anunța președintele.

Programul de granturi a finanțat, în 2022, 17 proiecte ale grupurilor de inițiativă din 9 localități ale raionului Criuleni. Suma maximă a grantului a fost de 12 mii de lei.

(Imagini surprinse la conferința de totalizare a programului de granturi).